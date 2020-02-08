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Toyota и Honda приостановили заводы в Китае из-за коронавируса

Новости » Промышленность     08.02.2020 - 14:09
Toyota и Honda приостановили заводы в Китае из-за коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com/jeepersmedia)

Компания Toyota планирует возобновить производство 17 февраля, а Honda - 14 февраля

Японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transport Topics.

Как отмечается, компания Toyota планирует возобновить производство 17 февраля.

"Toyota, которая сначала остановила свои заводы в Китае до 9 февраля, заявила, что теперь планирует возобновить производство 17 февраля. Honda заявила, что возобновит производство 14 февраля", - говорится в сообщении.

Производители автомобилей особенно уязвимы в этой ситуации, поскольку эпицентр вспышки коронавирус находится в провинции Хубэй, что является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства и месту расположения фабрик компаний-гигантов, начиная от Dongfeng Motor Corp к Honda и General Motors Co.

Компания Toyota заявила, что планирует "восстановить нормальную работу фабрик и доставку транспортных средств заказчикам, как только это будет признано безопасным и целесообразным".

Напомним, Hyundai объявил, что на этой неделе вынужден будет остановить производство на заводах в Южной Корее из-за вспышки коронавирус. Причиной такого решения стало отсутствие определенных комплектующих, которые компания обычно получала из Китая.

Кроме того, корпорация Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера будет действовать до 10 февраля. В частности, компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Добавим, что компания Google временно закрывает все свои офисы в Китае, Гонконге и Тайване через коронавирус. Сотрудникам компании порекомендовали выехать из страны и работать удаленно как минимум две недели.

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