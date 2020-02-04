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Hyundai зупиняє виробництво в Південній Кореї через коронавірус

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 22:30
Hyundai зупиняє виробництво в Південній Кореї через коронавірус
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У компанії зазначили, що зупинять усе виробництво у Південній Кореї до кінця тижня

Найбільший автовиробник Hyundai оголосив, що цього тижня змушений буде зупинити виробництво на заводах у Південній Кореї через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, причиною такого рішення стало брак певних комплектуючих, які компанія зазвичай отримувала з Китаю. Аналітики прогнозують, що зі схожими проблемами зіткнуться багато підприємств.

У Hyundai Motor зазначили, що зупинять усе виробництво у Південній Кореї до кінця тижня, конкретна дата може варіюватися. Заводам компанії бракує необхідних для виробництва кабельних джгутів, які надходили з Китаю.

Компанія розглядає різні варіанти, як мінімізувати порушення виробничого процесу. Зокрема, ведеться пошук "альтернативних постачальників у інших регіонах". Якщо це вдасться зробити, то виробництво можуть відновити вже наступного тижня.

Нагадаємо, американська корпорація Apple припинила здійснювати роздрібні продажі своєї продукції на території Китаю через поширення нового коронавируса. Цей захід буде діяти до 10 лютого. Зокрема, компанія закриває всі свої корпоративні офіси, магазини і контактні центри на материковому Китаї.

Крім того, компанія Google тимчасово закриває всі свої офіси у Китаї, Гонконгу та Тайвані через коронавірус. Співробітникам компанії порекомендували виїхати з країни та працювати віддалено як мінімум два тижні.

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