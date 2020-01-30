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Google тимчасово закриває всі свої офіси у Китаї через коронавірус

Новини » В світі     30.01.2020 - 10:10
Google тимчасово закриває всі свої офіси у Китаї через коронавірус
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Співробітникам компанії рекомендують виїхати з країни і працювати віддалено

Американська компанія Google тимчасово закриває всі свої офіси у Китаї, Гонконгу та Тайвані через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що співробітникам компанії рекомендують виїхати з країни та працювати віддалено як мінімум два тижні.

"Google заявив, що припиняє поїздки співробітників в Китай і Гонконг, в той час як працівникам, що перебувають наразі в країні, було рекомендовано виїхати якомога швидше, а потім працювати з дому як мінімум два тижні", - йдеться в повідомленні.

У Google чотири офіси в материковому Китаї. Точне число співробітників компанія не розголошує.

Зазначимо, пошукова система Google недоступна в Китаї, але її офіси займаються продажами та проектуванням для свого рекламного бізнесу.

Інші технічні гіганти, у тому числі Amazon, Microsoft і Facebook, також прийняли заходи для захисту персоналу від зараження. Компанії рекомендували своїм співробітниками утриматися від поїздок до Китаю.

Нагадаємо, раніше Китай схвалив чартерні рейси в Ухань після скасування міжнародного сполучення з містом. Влада Китаю таким чином збирається повернути додому місцевих жителів, які подорожують і не можуть повернутися.

Також РБК-Україна писало, що число жертв коронавірусу в Китаї зросла до 170. За минулу добу в провінції Хубей зареєстровано 37 нових випадків смерті від коронавірусу

.

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