"Тоттенхем" зробив догану Моурінью за тренування в парку під час карантину

Керівництво лондонського "Тоттенхема" оголосило догану головному тренеру команди Жозе Моурінью за порушення правил карантину в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомляє The Telegraph.

Раніше стало відомо, що португальський фахівець провів тренування в одному з парків, в заняттях брали участь Тангі Ндомбеле, Давінсон Санчес, Серж Орье і Райан Сессеньон.

"Ми нагадали всім нашим футболістам, що вони повинні дотримуватися дистанції під час вуличних занять", - цитує The Telegraph представника "Тоттенхема".

Правила карантину в Англії дозволяють людям один раз в день виходити на прогулянку або займатися вправами на відкритому повітрі, але тільки на самоті, або в компанії одного члена сім'ї.

Майже всі спортивні змагання були перенесені або скасовані через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, відновлення англійської Прем'єр-ліги було перенесено на невизначений термін. "Тоттенхем" займає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 41 очко у 29 матчах.