"Тоттенхэм" сделал выговор Моуринью за тренировку в парке во время карантина

Руководство лондонского "Тоттенхэма" сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение правил карантина в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что португальский специалист провел тренировку в одном из парков, в занятиях участвовали Танги Ндомбеле, Давинсон Санчес, Серж Орье и Райан Сессеньон.

"Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий", - цитирует The Telegraph представителя "Тоттенхэма".

Правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе, но только в одиночестве, либо в компании одного члена семьи.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

"Тоттенхэм" занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 41 очко в 29 матчах.