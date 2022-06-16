ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

АПЛ офіційно презентувала м'яч і календар нового сезону

Новость на русском →
Лондон, Четвер 16 червня 2022 12:22
АПЛ офіційно презентувала м'яч і календар нового сезону Фото: Англійська Прем'єр-ліга вже на низькому старті (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорців

Англійська Прем'єр-ліга посилено готується до прийдешнього сезону змагань і вже анонсувала кілька новинок до кампанії 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Американська компанія Nike підготувала новий м'яч для АПЛ. Інвентар, що отримав назву Flight, повинен викликати нотки ностальгії в давніх шанувальників чемпіонату Англії. За дизайном цей м'яч нагадує "смугастого", яким грали в дебютному сезоні Прем'єр-ліги – 1992/93.

М'яч створений із тими ж технологіями, що й два попередні – AerowSculpt. Вона покращує стабільність сфери та гарантує точніший її політ. Прийдешній сезон стане вже 23-м, у якому Nike буде технічним партнером ліги. Придбати Nike Flight можна буде з 15 липня.

Окрім того, дирекція АПЛ затвердила й новий календар. Старт сезону 2022/23 запланований на 5 серпня. Цього дня "Крістал Пелас" прийме вдома "Арсенал". Натомість 6 серпня відбудуться ще 7 матчів, зокрема, і битва "Евертона" Віталія Миколенка з "Челсі".

У неділю ж, 7 серпня, "Манчестер Юнайтед" прийме вдома "Брайтон". Натомість "Манчестер Сіті", кольори якого захищає Олександр Зінченко, поїде в гості до "Вест Хема".

Нагадаємо, що ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена