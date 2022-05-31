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"Тоттенхем" оголосив про перший гучний трансфер літа

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Лондон, Вівторок 31 травня 2022 19:58
"Тоттенхем" оголосив про перший гучний трансфер літа Фото: Іван Перішіч (tottenhamhotspur.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішіч перебрався до лондонського "Тоттенхема".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений балканець підписав контракт зі "шпорами". Угода розрахована на 2 роки. До Лондона Перішіч переїде в статусі вільного агента.

Із 2015 року з перервами вінгер захищав кольори міланського "Інтера". У складі італійського гранда він став чемпіоном Італії, здобув Кубок і Суперкубок країни. Також Перішіч здобув нагороди в складі мюнхенської "Баварії" (требл у сезоні 2019/20), "Вольфсбурга" (Кубок і Суперкубок Німеччини-2015) та дортмундської "Боруссії" (дубль за підсумками сезону 2019/20).

"Інтер" пропонував 33-річному хорвату продовження контракту, але не зміг задовольнити фінансові апетити віце-чемпіона світу. Також інтерес до нього проявляли "Ювентус" і "Челсі".

У сезоні 2021/22 Іван Перішіч провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 9 результативних передач. У квітні хорват виборов приз за найкращий гол місяця в Серії А.

Нагадаємо, що збірна України прилетіла до Глазго на матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

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