"Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два трансферних вікна

Фото: футболісти "Тоттенхема" (twitter.com/SpursOfficial)

Це перший випадок в історії чемпіонату Англії

Лондонський "Тоттенхем Хотспур" не здійснив придбань під час зимового трансферного вікна, яке в Європі закрилося в ніч на 1 лютого. Про це повідомляє Football London.

"Шпори", як і влітку, не підписали жодного новачка. При цьому команду за цей час покинули півзахисники Муса Дембеле і Жорж-Кевін Нкуду.

Таким чином, "Тоттенхем" став першим клубом в історії АПЛ, що не купив жодного футболіста за два трансферних вікна під час сезону.

Tottenham are the 1st club in Premier League history not to make a transfer in consecutive transfer windows. pic.twitter.com/TeOSI7uCI0 — Epic Football (@TheEpicFootball) February 1, 2019

Останнім придбанням "Хотспура" став Лукас Моура, який перебрався в Лондон 31 січня, напередодні закриття зимового трансферного вікна 2018 року.

На даний момент "шпори" йдуть третіми в турнірній таблиці АПЛ. Після 24 турів команда набрала 54 очки, вона на сім балів відстає від лідируючого "Ліверпуля".

Варто зазначити, що напередодні сезону "Тоттенхем" планував провести серйозну трансферну кампанію.

Нагадаємо, "Тоттенхем" будує новий домашній стадіон, відкриття якого не раз переносилось.