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"Тоттенхем" призначив Моурінью на посаду головного тренера

Новини » Спорт     20.11.2019 - 09:41
"Тоттенхем" призначив Моурінью на посаду головного тренера
Фото: Жозе Моурінью (manutd.com)

Це вже третій англійський клуб для португальця

Жозе Моурінью призначений головним тренером "Тоттенхем Хотспур". Про це повідомляється на офіційному сайті лондонського футбольного клубу.

Контракт з португальським фахівцем розрахований до кінця сезону 2022/23.

Напередодні через незадовільні результати був відправлений у відставку тренерський штаб Маурісіо Почеттіно, який очолював клуб з 2014 року.

"Тоттенхем" з 14 очками займає 14 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Від зони вильоту "шпор" відділяє шість очок. Лідирує на даний момент "Ліверпуль", який набрав 34 очки.

Свій перший матч у ролі головного тренера лондонської команди Жозе Моурінью проведе 23 листопада з "Вест Хемом" в гостях.

Португалець залишався без тренерської роботи з грудня 2018 року, коли був звільнений з "Манчестер Юнайтед".

"Тоттенхем" стане третім англійським клубом для португальця. Раніше він працював у Лондоні з "Челсі", який тричі привів до чемпіонства в АПЛ (2005, 2006, 2015). У ролі наставника він перемагав у Лізі чемпіонів разом з "Порту" у 2004 році й "Інтером" у 2010 році. Загалом Жозе виграв 25 різних трофеїв.

У минулому сезоні "Тоттенхем" під керівництвом Почеттіно дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився "Ліверпулю" з рахунком 0: 2.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер впевнений у своєму майбутньому на чолі команди. Попри невтішні результати він не має сумнів, що керівництво клубу достатньо довіряє йому.

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