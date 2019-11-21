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"Тоттенхэм" не намерен выделять средства Моуринью на усиление

Новости » Спорт     21.11.2019 - 09:34
"Тоттенхэм" не намерен выделять средства Моуринью на усиление
Фото: Гарри Кейн и Жозе Моуринью (twitter.com/SpursOfficial)

Тренеру придется завершать сезон с помощью имеющихся игроков

Новоиспеченный главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не сможет усилить состав команды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает источник, руководство уведомило португальского специалиста, что ему придется работать с имеющимся составом, так как у клуба нет денег на трансферы в январе.

Отмечается, что "шпоры" продолжают выплачивать долги, связанные со строительством нового стадиона. Большую роль в бюджете лондонского клуба также играют призовые от участия в Лиге чемпионов, поэтому перед Моуринью поставлена задача вернуться в топ-4.

В то же время, по подсчетам ESPN, Моуринью занимает первое место в истории футбола по сумме средств, которую его клубы потратили на подписание новых игроков.

После 12 туров "Тоттенхэм" набрал 14 очков и занимает 14 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 20 очков.

Напомним, "Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока за два трансферных окна.

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