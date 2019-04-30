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Тоттенхем - Аякс: анонс матчу

Новини » Спорт    30.04.2019 - 12:08
Тоттенхем - Аякс: анонс матчу
Фото: "Тоттенхем" - "Аякс" (twitter.com/SpursOfficial)

Готуємося до першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Тоттенхем" і "Аякс" зіграють перший півфінальний матч Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери віддають невелику перевагу англійському клубу, в складі якого через травму буде відсутній лідер команди Харрі Кейн.

30 квітня 22:00
Лондон, стадіон "Тоттенхем"

 

"Аякс" і "Тоттенхем" добилися драматичних перемог в чвертьфіналі Ліги чемпіонів і тепер посперечаються за путівку в мадридський фінал. У плей-офф амстердамці вибили володаря трофея "Реал" і чемпіона Італії "Ювентус", тоді як англійська музичних труп взяв верх над дортмундською "Боруссією" і "Манчестер Сіті".

Раніше команди зустрічалися в єврокубках лише раз. "Тоттенхем" розгромив "Аякс" в першому колі Кубка кубків-1981/82 із загальним рахунком 6:1.

Взагалі обидві команди давно не були представлені в півфіналі головного клубного турніру Європи. "Аякс" в останній раз грав на цій стадії Ліги чемпіонів в 1997 році, а "Тоттенхем" лише раз добирався до 1/2 фіналу Кубка європейських чемпіонів, і було це 57 років тому в дебютному для "шпор" розіграші.

У майбутньому матчі "Тоттенхем" залишився без провідних футболістів. Крім травмованого Харрі Кейн також гру пропутіт дискваліфікований Сон Хин Мін. Однак немає жодних сумнівів, що команда Маурісіо Почеттіно залишить на полі всі сили. У "Аякса" проблем зі складом трохи менше: після травм відновлюються Хассан Банде і Нуссаїр Мазрауі.

Орієнтовні склади:

"Тоттенхем": Льоріс; Тріпп'єр, Алдервейрелд, Санчес, Роуз; Дайер, Ваньяма, Еріксен; Аллі, Лукас; Льоренте
Не зіграють: Кейн, Ламела, Орье, Уінкс, Сон

"Аякс": Онана; Тальяфіко, Блінд, ле Ліхт, Мазрауі; де Йонг, ван де Беек, Шене; Нерес, Тадич, Зіеш
Під питанням: Банде

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