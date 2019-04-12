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Форвард "Тоттенхема" пропустить найближчі матчі збірної Англії

Новини » Спорт    12.04.2019 - 10:51
Форвард "Тоттенхема" пропустить найближчі матчі збірної Англії
Фото: Гаррі Кейн (tottenhamhotspur.com)

Кейн через травму не зіграє в Лізі націй

"Тоттенхем Хоттспур" поінформував про стан здоров'я нападника Гаррі Кейна, який отримав пошкодження в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" (1:0). Про це повідомляється на офіційному сайті "шпор".

"Харрі Кейн отримав травму бічного м'язу лівої щиколотки. Термін відновлення стане відомий протягом тижня, коли будуть проведені додаткові аналізи", - повідомляє прес-служба лондонського клубу.

Однак за інформацією видання The Telegraph, нападник пропустить до трьох місяців і не зіграє за збірну Англії в Лізі націй.

У поточному сезоні 25-річний Харрі Кейн провів 39 матчів за "Тоттенхем", забив 24 м'ячі і віддав шість гольових передач.

Матч-відповідь "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем Хотспур" пройде 17 квітня в Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок матчу - о 22:00 за Києвом.

Збірна Англії в півфіналі Ліги націй 6 червня зіграє з командою Голландії.

Нагадаємо, Кейн покинув стадіон після матчу з "Манчестер Сіті" на милицях.

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