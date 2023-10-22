Теткино в Курской области осталось без света. Россияне говорят об обстреле
В городе Теткино Курской области Российской Федерации исчез свет. Линия электропередач якобы была повреждена при обстреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света", - сообщил Старовойт.
По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к возобновлению энергоснабжения.
"Осколками нанесен ущерб одному из домовладений", - добавил он.
Взрывы и пожары в России
Напомним, последний год в разных областях РФ раздаются взрывы и начинаются пожары. Обычно власти жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.
Так, в середине месяца в городе Курчатов Курской области раздался взрыв, тогда, 14 июля, рассказывали о падении обломков неизвестного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.
В ту же ночь, 14 июля, сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.
А за несколько дней ранее сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.
Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров в глубину.
Также сообщалось, что 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Через 2 дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.
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