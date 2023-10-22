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Теткино в Курской области осталось без света. Россияне говорят об обстреле

Курская область, Воскресенье 22 октября 2023 17:37
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Теткино в Курской области осталось без света. Россияне говорят об обстреле Фото: Россияне заявляют об обстреле Курской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В городе Теткино Курской области Российской Федерации исчез свет. Линия электропередач якобы была повреждена при обстреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстрелян поселок Теткино. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, в населенном пункте частично нет света", - сообщил Старовойт.

По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к возобновлению энергоснабжения.

"Осколками нанесен ущерб одному из домовладений", - добавил он.

Взрывы и пожары в России

Напомним, последний год в разных областях РФ раздаются взрывы и начинаются пожары. Обычно власти жалуются на обстрелы или атаки дронов, при этом во всем обвиняют Украину.

Так, в середине месяца в городе Курчатов Курской области раздался взрыв, тогда, 14 июля, рассказывали о падении обломков неизвестного беспилотника примерно в сотне метров от здания местного управления ФСБ.

В ту же ночь, 14 июля, сообщалось о взрыве в Воронеже в РФ якобы из-за БПЛА и работы противовоздушной обороны.

А за несколько дней ранее сообщалось, что в Москве прогремели несколько мощных взрывов, где якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

Перед этим в российском Краснодарском крае произошел взрыв вблизи военного аэродрома. Размер воронки, образовавшейся в 200 метрах от территории объекта, составляет 10 метров в диаметре и около 4 метров в глубину.

Также сообщалось, что 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Через 2 дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

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