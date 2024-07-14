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РФ запретила въезд в 15-километровую зону вблизи Днепра в Херсонской области, - ЦНС

Воскресенье 14 июля 2024 16:41
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РФ запретила въезд в 15-километровую зону вблизи Днепра в Херсонской области, - ЦНС Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты запретили въезд местным жителям в 15 километровую зону берега Днепра на временно оккупированных территориях Херсонщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Соответствующий приказ был опубликован от имени коллаборанта Владимира Сальдо, выполняющего роль так называемого "местного губернатора". Приказ вступит в силу уже с 1 августа в Каховском районе, а начиная с 1 сентября будет действовать вдоль всего левобережья Херсонской области.

Согласно указу въезд разрешен только в случае спецразрешения окупантов.

В ЦНС добавили, что враг ранее провел депортацию местных жителей в большинстве населенных пунктов в обозначенной зоне.

Напомним, что по информации ЦНС, Россия свозит на оккупированные территории Украины росгвардейцев для борьбы с "экстремизмом". Завоз полицейских по замыслу окупантов должен разгрузить армию РФ, которая сейчас участвует в рейдах против местного населения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что страна-агрессор присылает на оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей "ополченцев". В частности, Кремль преследует цель сформировать картинку, что на юге есть поддержка среди местных.

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