На ВОТ гражданские амбулатории заставили в первую очередь обслуживать солдат РФ, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что таким образом враг пытается разгрузить госпитали, однако при этом в очередной раз планирует спрятаться за спинами гражданских и использовать мирные объекты как военные, что является очередным преступлением.

Ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут предоставлять не первоочередную помощь, а также проводить осмотры. Вскоре это решение захватчиков будет утверждено на уровне "Министерства обороны" РФ.