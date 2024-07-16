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На ВОТ гражданские амбулатории заставили в первую очередь обслуживать солдат РФ, - ЦНС

Вторник 16 июля 2024 23:47
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На ВОТ гражданские амбулатории заставили в первую очередь обслуживать солдат РФ, - ЦНС Фото: российских военных будут обслуживать в первую очередь на ВОТ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Из-за дефицита врачей на временно оккупированных территориях местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что таким образом враг пытается разгрузить госпитали, однако при этом в очередной раз планирует спрятаться за спинами гражданских и использовать мирные объекты как военные, что является очередным преступлением.

Ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут предоставлять не первоочередную помощь, а также проводить осмотры. Вскоре это решение захватчиков будет утверждено на уровне "Министерства обороны" РФ.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне на временно оккупированных территориях создают отдельные отряды при "МВД", которые будут заниматься фильтрационными действиями в отношении местного населения.

На днях на оккупированной территории Херсонской области коллаборационист Владимир Сальдо запретил въезд в 15-километровую зону возле Днепра.

На оккупированных территориях юга РФ формирует картинку высокого уровня поддержки среди местных и существования "народного ополчения".

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