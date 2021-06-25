Торнадо зруйнував чотири села в Чехії, є жертви

Потужний торнадо зруйнував чотири села в Чехії. Жертвами стали п'ятеро людей, близько 150 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє видання Express.
Найбільш постраждали від удару стихії села Грушки, Лужице, Моравська-Нова-Весь і Микулчице.
Рятувальники повідомляють, що в цілому від торнадо постраждали сім населених пунктів в Южноморавском краї. Під руїнами житлових будинків знаходяться люди, ведуться рятувальні операції.
Чеська армія була перекинута в зону лиха. В цілому щонайменше 30 тисяч будинків залишилися без електрики після торнадо.
Президент Чехії Мілош Земан подякував службам екстреної допомоги за реакцію на інцидент. Сильні торнадо - рідкісне явище в Чеській Республіці, останній з яких був зафіксований у 2018 році.
Нагадаємо, нещодавно Японією пронісся сильний торнадо. Він залишив людей без електрики, кілька людей отримали травми.
Раніше повідомлялося, що торнадо звалився на Північну Кароліну. Там теж загинули люди.