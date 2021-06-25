UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Торнадо разрушил четыре села в Чехии, есть жертвы

Автор: Артур Родивилов

Мощный торнадо разрушил четыре села в Чехии. Жертвами стали пять человек, около 150 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание Express.

Наиболее пострадали от удара стихии села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице.

Спасатели сообщают, что в общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов в Южноморавском крае. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные операции.

Чешская армия была переброшена в зону бедствия. В общей сложности не менее 30 тысяч домов остались без электричества после торнадо.

Президент Чехии Милош Земан поблагодарил службы экстренной помощи за реакцию на инцидент. Сильные торнадо - редкое явление в Чешской Республике, последний из которых был зафиксирован в 2018 году.

Напомним, недавно по Японии пронесся сильный торнадо. Он оставил людей без электричества, несколько человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на Северную Каролину. Там тоже погибли люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
торнадо