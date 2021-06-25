Торнадо разрушил четыре села в Чехии, есть жертвы

Наиболее пострадали от удара стихии села Грушки, Лужице, Моравска-Нова-Весь и Микулчице.

Спасатели сообщают, что в общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов в Южноморавском крае. Под развалинами жилых домов находятся люди, ведутся спасательные операции.

Чешская армия была переброшена в зону бедствия. В общей сложности не менее 30 тысяч домов остались без электричества после торнадо.

Президент Чехии Милош Земан поблагодарил службы экстренной помощи за реакцию на инцидент. Сильные торнадо - редкое явление в Чешской Республике, последний из которых был зафиксирован в 2018 году.