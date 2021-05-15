На Ухань обрушився потужний торнадо: загинуло 6 осіб, десятки поранені

На Ухань обрушився потужний торнадо . Він забрав життя 6 осіб, також десятки людей отримали травми.

Торнадо обрушився на провінцію Хубей в китайському Ухані в п'ятницю ввечері. В результаті 6 людей загинули і 218 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За повідомленням уряду округу, торнадо, що вловлює вітер зі швидкістю 23,9 метра в секунду, пронісся через район Кайдіан о 20:39, поваливши кілька навісів на будмайданчиках і пошкодивши велику кількість дерев.

Відомо також, що 85 будівель були зруйновані, постраждали близько 400 будинків і будівель. Крім цього поламано велику кількість дерев, звалився баштовий кран.