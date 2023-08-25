США поставили Украине условие для продолжения финподдержки, - источники

США выделяют госбюджету Украины примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно, и в сентябре ожидается последний транш в рамках финансового года. В США хотят, чтобы Украина выполнила одно конкретное условие.

По словам нескольких источников РБК-Украина, для выделения денег у США возникло неформальное условие - подготовка законопроекта об усилении институциональной независимости и эффективности работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Принятие такого закона до конца 2023 года - одно из условий выделения макрофинансовой помощи от Европейского Союза и кредитования от МВФ. Однако США хотят видеть более четкий алгоритм его выполнения. "Проект закона о САП надо подготовить до 15 сентября - такое пожелание есть от США", - сказал собеседник издания в правительстве.

Как отмечается в публикации, интерес к антикоррупционной теме за океаном возник не случайно. На Западе, выделяя Украине крупные пакеты помощи, как на гуманитарные, так и на военные нужды, хотят быть уверенными в целевом использовании этих средств.

Конкретные изменения в закон о САП

Если же говорить именно о САП, то главная проблема в полномочиях его главы. На это Западу регулярно указывают как сами силовики-антикоррупционеры, так и украинские общественные деятели. Все дело в том, что изначально этот орган создавался как независимое подразделение Генпрокуратуры для расследования коррупционных дел в отношении высших должностных лиц. По факту же САП до сих пор не имеет отдельного юридического статуса и остается административно и процессуально зависимой от Офиса генпрокурора. Без согласия генпрокурора сейчас нельзя принять кадровые решения, возбудить дело в отношении народного депутата или принять решение об экстрадиции.

Собеседник РБК-Украина из правительства сообщил, что законопроект о независимости САП планируется подготовить к середине сентября, как того хотят западные партнеры. "Проблем с этим быть не должно. Если нужно будет, законопроект будет готов", - отметил собеседник.

Будет ли документ обеспечивать необходимую независимость САП и поддержат ли его депутаты, пока неизвестно. Стоит напомнить, что первый законопроект о независимости САП подали в Раду еще в начале 2023 года, но был раскритикован профильным комитетом и снят с рассмотрения.