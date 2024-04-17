США хотят дать финансовую помощь Украине в кредит, но его могут списать

Президент Соединенных Штатов Америки будет иметь право списать средства, которые будут предоставлены Украине, как финансовая помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект .

Согласно инициативе спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, предлагается выделить Украине 7,8 млрд долларов прямой финансовой помощи в кредит.

Однако в законопроект есть пункт, который позволит президенту США списать половину, а впоследствии - и всю сумму финансовой помощи, которая будет предоставлена Украине.

В частности, после 15 ноября 2024 года президент после подачи соответствующего обоснования в Конгресс, сможет списать до половины суммы долга. А с 1 января 2026 года президент получит право списать весь долг.

Отметим, что в ноябре 2024 года в США состоятся президентские выборы. А значит пока неизвестно, от кого будет зависеть, спишут ли кредит для Украины или нет.