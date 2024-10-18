Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Российские войска продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области и в Часовом Яру Донецкой области. ВСУ отвоевали некоторые позиции в центре Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция ВСУ в России

Российские войска продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Зеленого Шляха (юго-восток от Коренево).

Сообщается, что войска РФ продолжили бои к юго-востоку от Коренево в районе Любимовки, Малой Локни и Новоивановки; и к югу от Суджи в районе Плехово.

Сообщается, что украинские войска контратаковали к юго-востоку от Коренево в направлении Толстого Луга, Любимовки, Зеленого Шляха и Нижнего Клина; и к юго-востоку от Суджи в районе Русской Конопельки.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы 16 и 17 октября, но никаких подтвержденных изменений вблизи линии фронта не было.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продолжили атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременна 17 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска недавно продвинулись на неуказанную позицию в четырех километрах от Купянска, и отметил, что украинские власти эвакуируют мирных жителей из Купянска и близлежащих районов. Однако российскийблогер заявил, что российские войска действуют в трех километрах от северных административных границ Купянска.

Российские войска продолжили атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Голубовки, Петропавловки и в направлении Кучеровки;

к востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки и Песчаного;

к юго-востоку от Купянска в районе Глушковки, Колесниковки и Кругляковки;

к западу от Сватово в районе Лозовой, Вишневого и Надежды;

к юго-западу от Сватово в районе Грековки, Дружелюбовки и в направлении Катериновки и Новомихайловки;

к северо-западу от Кременной в районе Новосадово, Макеевки и Невского;

к западу от Кременной в районе Тернов и Торского;

и к юго-западу от Кременной в районе Дибровой и Серебрянки.

Операция №3 - Донецкая область

17 октября российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска недавно продвинулись в пределах и к юго-востоку от Часова Яра на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 17 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись дальше в восточной части Часова Яра во время усиленного механизированного наступления численностью до взвода, также недавно россияне продвинулись в шахту «Блок-9» к юго-востоку от Часова Яра.

Украинские силы недавно вернули себе территорию в Торецке на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что украинские силы недавно вернули себе позиции в центре Торецка.

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска, а украинские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что российские войска, действующие к юго-востоку от Покровска, недавно добились успехов в восточной части Лысовки (к западу от Новогродовки), захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки и продвинулись вдоль ветрополосы к юго-западу от Селидово во время, по-видимому, российской механизированной атаки численностью в роту.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что украинские войска недавно вернули себе крайние позиции возле Николаевки (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки). [

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Курахово и продолжили наступательные операции в этом районе 17 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в Максимильяновку.

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка 17 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов в этом районе.

Российские и украинские источники не сообщали о каких-либо боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 17 октября.

«Южная ось»

Российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 17 октября, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска продолжали атаки на восточном (левобережье) Херсонской области 16 и 17 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.