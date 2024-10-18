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Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Пятница 18 октября 2024 03:09
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Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области и в Часовом Яру Донецкой области. ВСУ отвоевали некоторые позиции в центре Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Российские войска продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что российские войска продвинулись к югу от Зеленого Шляха (юго-восток от Коренево).

Сообщается, что войска РФ продолжили бои к юго-востоку от Коренево в районе Любимовки, Малой Локни и Новоивановки; и к югу от Суджи в районе Плехово.

Сообщается, что украинские войска контратаковали к юго-востоку от Коренево в направлении Толстого Луга, Любимовки, Зеленого Шляха и Нижнего Клина; и к юго-востоку от Суджи в районе Русской Конопельки.

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы 16 и 17 октября, но никаких подтвержденных изменений вблизи линии фронта не было.

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продолжили атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременна 17 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские войска недавно продвинулись на неуказанную позицию в четырех километрах от Купянска, и отметил, что украинские власти эвакуируют мирных жителей из Купянска и близлежащих районов. Однако российскийблогер заявил, что российские войска действуют в трех километрах от северных административных границ Купянска.

Российские войска продолжили атаки:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Голубовки, Петропавловки и в направлении Кучеровки;
  • к востоку от Купянска в районе Степной Новоселовки и Песчаного;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Глушковки, Колесниковки и Кругляковки;
  • к западу от Сватово в районе Лозовой, Вишневого и Надежды;
  • к юго-западу от Сватово в районе Грековки, Дружелюбовки и в направлении Катериновки и Новомихайловки;
  • к северо-западу от Кременной в районе Новосадово, Макеевки и Невского;
  • к западу от Кременной в районе Тернов и Торского;
  • и к юго-западу от Кременной в районе Дибровой и Серебрянки.

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

17 октября российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска недавно продвинулись в пределах и к юго-востоку от Часова Яра на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 17 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись дальше в восточной части Часова Яра во время усиленного механизированного наступления численностью до взвода, также недавно россияне продвинулись в шахту «Блок-9» к юго-востоку от Часова Яра.

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Украинские силы недавно вернули себе территорию в Торецке на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что украинские силы недавно вернули себе позиции в центре Торецка.

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска, а украинские войска недавно продвинулись к востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что российские войска, действующие к юго-востоку от Покровска, недавно добились успехов в восточной части Лысовки (к западу от Новогродовки), захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки и продвинулись вдоль ветрополосы к юго-западу от Селидово во время, по-видимому, российской механизированной атаки численностью в роту.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что украинские войска недавно вернули себе крайние позиции возле Николаевки (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки). [

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к востоку от Курахово и продолжили наступательные операции в этом районе 17 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в Максимильяновку.

Российские войска продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка 17 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов в этом районе.

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Российские и украинские источники не сообщали о каких-либо боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 17 октября.

«Южная ось»

Российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области 17 октября, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Российские войска продолжали атаки на восточном (левобережье) Херсонской области 16 и 17 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Россияне продвинулись в Часовом Яру, украинцы отвоевали позиции в центре Торецка: карты ISW

Напомним, с начала суток, 17 октября, количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта выросло до 191. По 45 боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

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