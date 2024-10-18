У Торецьку ЗСУ вибивають росіян з районів, де вони намагаються закріпитися, - ОТУ "Луганськ"

Російські окупанти намагаються закріпитися у деяких районах Торецька Донецької області. Однак українські війська не дають їм цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"Вони намагаються займати райони, де фактично нічого немає, ні будинків, ні укриттів. Ми їх намагаємось вибити з цих районів, нам це вдається, вони зазнають втрат та відступають", - розповіла Бобовнікова.

За її словами, українські бійці намагаються відкидати росіян з тих районів, де вони нібито закріпилися.

Ситуація у Торецьку

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські сили нещодавно повернули собі територію в Торецьку на тлі російських наступальних операцій в цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що ЗСУ повернули позиції у центрі міста.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що російські війська зайшли на територію Торецька Донецької області. З того часу там тривають міські бої.

Нещодавно повідомлялося, що російські війська просунулися у Торецьку. Зокрема, окупанти закріпилися на двох вулицях.

Як раніше розповіли в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.

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