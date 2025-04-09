В Торецке обострились бои - чем это грозит фронту

Как отмечается в материале, в Торецке в последние недели ситуация начала обостряться. Битва за этот город тоже продолжается уже 9 месяцев. Противник оттеснил Силы обороны из центральной части города к окраинам и усилил давление на окружающие населенные пункты.

По словам бывшего спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, потеря контроля над Торецком означает серьезное ухудшение ситуации в районе Часового Яра. Таким образом российские войска могут сформировать удобный плацдарм для атаки в направлении Константиновки.

"А Константиновка - это составляющая большой городской агломерации "Славянск-Краматорск-Дружковка и Константиновка". То есть можем говорить о том, что у нас будет в ближайшей перспективе Константиновское направление и там будут бои. Потому что враг будет сосредотачивать свои усилия во время весенне-летней кампании именно на этой городской агломерации", - прогнозирует Селезнев.

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Бои за Торецк

Бои за Торецк Донецкой области начались летом 2024 года. В частности, 19 июня 2024 года российские войска начали наступательные действия на этом направлении. По состоянию на апрель 2025 года бои за город продолжаются.

Как отмечают эксперты американского Института изучения войны (ISW), геолокационные карты от 8 апреля указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в полях к северо-западу от Торецка.