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Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

Среда 09 апреля 2025 08:07
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Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW Фото: россияне имеют меньше успехов, нежели в сводке сутками ранее (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают вести боевые действия против Украины. За предыдущие сутки враг имеет небольшой успех на нескольких участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операции ВСУ в России

Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, показывают, что российские войска продвигались по дороге к северо-западу от Гуево (к югу от Суджи) во время усиленной механизированной атаки численностью до взвода.

Также согласно данным, враг недавно провел рейд дальше на север Сумской области Украины. Однако, вероятно, не установил новых позиций. Согласно геолокационным кадрам от 8 апреля, россияне временно продвинулись в северную часть Локни.

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

По данным геолокационных кадров от 8 апреля, россияне недавно незначительно продвинулись на юго-западе Демидовки (Белгородская область).

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

Операция РФ №1 - Харьковская область

В понедельник и вторник, 7 и 8 числа, россияне не проводили наступательных действий на Харьковском направлении.

Операция РФ №2 - Луганская область

За вчерашний день продвижений врага на Купянском направлении нет. Противник 7 и 8 числа проводил наземные наступления к северо-востоку от Купянска в районе Кондрашовки и Малой Шапковки, к востоку от Купянска в районе Петропавловки, а также к юго-востоку в районе Песчаного и Степовой Новоселки.

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

Во вторник противник продолжил наступление на Боровом направлении, продвижений нет. 6 и 7 числа россияне наступали:

  • к северу от Боровой в районе Богуславки, Кругляковки и Новоплатоновки;
  • к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово;
  • к востоку от Боровой в районе Первомайского в направлении Шиковки и Надежды;
  • и к юго-востоку от Боровой в районе Грековки и Ольговки.

Однако враг имеет продвижение в направлении Лимана. Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, как подразделения российской 144-й мотострелковой дивизии поднимают флаг на северо-западе Катериновки (к северо-востоку от Лимана), что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Катериновку.

Также 7 и 8 апреля российские войска продолжили наземные наступления к северо-востоку от Лимана в районе Новомихайловки, Катериновки, Нового, Редкодуба, Зеленой Долины и Ямполовки, а также к востоку от Лимана в районе Торского.

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

Во вторник, 8 апреля, россияне продолжили атаки на Северском направлении, но подтвержденных успехов не добились. В частности, 7 и 8 числа атаки были северо-восточнее Северска в районе Григоровки и Белогоровки, а также юго-западнее в районе Васюковки.

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи самого Часового Яра, юго-восточнее этого населенного пункта в районе Курдюмовки и южнее в направлении Белой Горы 7 и 8 апреля. Подтвержденных успехов нет.

В то же время, геолокационные карты от 8 апреля указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись в полях к северо-западу от Торецка.

Противник 7 и 8 числа продолжал наступательные операции:

  • в районе самого Торецка;
  • к северу от Торецка в направлении Дылевки и Дачного;
  • к северо-востоку от Торецка в направлении Озаряновки;
  • к востоку от Торецка в направлении Дружбы;
  • и к западу от Торецка в направлении Петровки, Леонидовки и Щербиновки.

Сообщается, что ВСУ контратакуют на западных окраинах самого Торецка.

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

8 апреля российские войска продолжили наступательные действия на Кураховском направлении, однако подтвержденных успехов не добились.

7 и 8 апреля противник проводил наступательные операции западнее Курахово в районе Андреевки и Константинополя, в направлении Улаклы и Алексеевки, а также юго-западнее Курахово в районе населенных пунктах Розлива и Бурлацкое.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Бурлацкого (северо-западнее Большой Новоселки).

В понедельник и вторник враг наступал севернее Большой Новоселки в районе Скудного и Днепроэнергии, а также северо-западнее в районе Вольного Поля, Бурлацкого, Привольного и в направлении Шевченко.

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

"Южная ось"

8 апреля россияне продолжили наступать на западе Запорожской области, однако продвижений нет. Бои были к северо-западу от Работино в районе Малых Щербаков, Щербаков, Степового, Каменского и Лобково.

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

На Днепровском направлении ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности 8 апреля.

Россияне немного продвинулись на территории РФ и на Донбассе: карты ISW

Ситуация на фронте по данным Генштаба ВСУ

Напомним, что по состоянию на вечер 8 апреля, на фронте было было зафиксировано 135 боевых действий. Самым активным направлением оставалось Покровское, горячо было на Лиманском и Торецком направлениях, а также в Курской области РФ.

Подробную сводку - читайте в материале РБК-Украина.

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