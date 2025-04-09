У Торецьку загострились бої - чим це загрожує для фронту

Як зазначається в матеріалі, у Торецьку в останні тижні ситуація почала загострюватись. Битва за це місто теж триває уже 9 місяців. Противник відтіснив Сили оборони з центральної частини міста до околиць і посилив тиск на навколишні населені пункти.

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, втрата контролю над Торецьком означає серйозне погіршення ситуації в районі Часового Яру. У такий спосіб російські війська можуть сформувати зручний плацдарм для атаки в напрямку Костянтинівки.

"А Костянтинівка - це складова великої міської агломерації "Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка та Костянтинівка". Тобто можемо говорити про те, що ми матимемо в найближчій перспективі Костянтинівський напрямок і там матимемо бої. Тому що ворог буди зосереджувати свої зусилля під час весняно-літньої кампанії саме на цій міській агломерації", - прогнозує Селезньов.

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Бої за Торецьк

Бої за Торецьк Донецької області розпочалися влітку 2024 року. Зокрема, 19 червня 2024 року російські війська розпочали наступальні дії на цьому напрямку. Станом на квітень 2025 року бої за місто тривають.

Як зазнають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні карти від 8 квітня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в полях на північний захід від Торецька.