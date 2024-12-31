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В Торецке продолжаются городские бои, враг пытается прорваться через Щербиновку, - ВСУ

Торецк, Донецкая область, Вторник 31 декабря 2024 21:36
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В Торецке продолжаются городские бои, враг пытается прорваться через Щербиновку, - ВСУ Фото: в Торецке продолжаются городские бои (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Торецке Донецкой области продолжаются интенсивные городские бои. Оккупанты пытаются прорваться через село Щербиновка и захватить огнеупорный комбинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Городские бои - это своеобразный тип боев с очень высокой интенсивностью. В Торецке идут, как городские бои, так и попытка пробиться через Щербиновку. Недавно 3-я штурмовая отбила вражескую атаку в Леонидовке и уничтожила 9 БПМ противника", - рассказал Трегубов.

По его словам, в Часовом Яру тоже постоянные городские бои.

"Россияне пытаются постоянно или прорваться и пробить украинские позиции стоящие за каналом Северский Донец - Донбасс, или пробиться на архитектурную доминанту города - это огнеупорный комбинат, но в последнем случае у них ни разу ничего успешного не было, потому что это физически трудно", - добавил спикер.

Ситуация в Торецке

На Торецком направлении ситуация остается крайне напряженной. Городские бои продолжаются, и линия боевого столкновения постоянно меняется.

Как отметили в ВСУ, в городе борьба идет за каждый подъезд и этаж.

Несмотря на сложность ситуации, Силы обороны Украины успешно уничтожают военную технику РФ, включая танки и БМП, которые использовались врагом для наступления. Но оккупанты продолжают пытаться охватить город.

Однако ВСУ держат свои оборонительные позиции, нанося врагу большие потери.

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