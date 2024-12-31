В Торецке продолжаются городские бои, враг пытается прорваться через Щербиновку, - ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Городские бои - это своеобразный тип боев с очень высокой интенсивностью. В Торецке идут, как городские бои, так и попытка пробиться через Щербиновку. Недавно 3-я штурмовая отбила вражескую атаку в Леонидовке и уничтожила 9 БПМ противника", - рассказал Трегубов.

По его словам, в Часовом Яру тоже постоянные городские бои.

"Россияне пытаются постоянно или прорваться и пробить украинские позиции стоящие за каналом Северский Донец - Донбасс, или пробиться на архитектурную доминанту города - это огнеупорный комбинат, но в последнем случае у них ни разу ничего успешного не было, потому что это физически трудно", - добавил спикер.