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"Борьба за каждый подъезд": в ОТУВ "Луганск" рассказали о боях в Торецке

Вторник 10 декабря 2024 12:38
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"Борьба за каждый подъезд": в ОТУВ "Луганск" рассказали о боях в Торецке Фото: в Торецке идет борьба за каждый подъезд в городе (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупационными войсками.

Об этом рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По ее словам, ситуация на фронте настолько сложна, что сейчас невозможно точно сказать, какие именно части города контролируют украинские силы, а какие противник.

"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж", - рассказала она.

Военнослужащая подчеркнула, что ВСУ продолжают сдерживать врага.

Однако спикер ОТУВ "Луганск" сообщила, что Россия теряет большое количество своих военных.

"Даже за какое-нибудь продвижение он платит огромную цену своим личным составом", - отметила Бобовникова.

Кроме того, она добавила, что российская армия ежедневно теряет в Торецке до 100 военных.

Ситуация в Торецке

В этом направлении фронта ситуация остается крайне напряженной. Городские бои продолжаются, и линия боевого столкновения постоянно меняется.

Несмотря на сложность ситуации, Силы обороны Украины успешно уничтожают военную технику РФ, включая танки и БМП, которые использовались врагом для наступления. Но оккупанты продолжают пытаться охватить город.

Силы обороны Украины держат свои оборонные позиции, нанося врагу большие потери.

В "Азове" рассказали о том, что украинские военные продолжают ликвидировать позиции оккупантов на Торецком направлении и уничтожать личный состав российской армии.

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Вооруженные силы Украины Торецк
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