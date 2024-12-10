"Борьба за каждый подъезд": в ОТУВ "Луганск" рассказали о боях в Торецке
В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупационными войсками.
Об этом рассказала спикер ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
По ее словам, ситуация на фронте настолько сложна, что сейчас невозможно точно сказать, какие именно части города контролируют украинские силы, а какие противник.
"Борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждый этаж", - рассказала она.
Военнослужащая подчеркнула, что ВСУ продолжают сдерживать врага.
Однако спикер ОТУВ "Луганск" сообщила, что Россия теряет большое количество своих военных.
"Даже за какое-нибудь продвижение он платит огромную цену своим личным составом", - отметила Бобовникова.
Кроме того, она добавила, что российская армия ежедневно теряет в Торецке до 100 военных.
Ситуация в Торецке
В этом направлении фронта ситуация остается крайне напряженной. Городские бои продолжаются, и линия боевого столкновения постоянно меняется.
Несмотря на сложность ситуации, Силы обороны Украины успешно уничтожают военную технику РФ, включая танки и БМП, которые использовались врагом для наступления. Но оккупанты продолжают пытаться охватить город.
Силы обороны Украины держат свои оборонные позиции, нанося врагу большие потери.
В "Азове" рассказали о том, что украинские военные продолжают ликвидировать позиции оккупантов на Торецком направлении и уничтожать личный состав российской армии.
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