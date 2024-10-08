Россияне пытаются охватить Торецк. В Нацгвардии рассказали о штурмовых действиях врага

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Торец Донецкой области с его южных и юго-восточных окраин. Также враг пробует наступать в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Нелиповка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Национальной гвардии Украины Руслана Музычука в эфире "Суспільне Новини" .

"На Торецком направлении противник пытается совершать штурмовые действия, пробуя увеличивать "серую зону" вокруг самого города Торецка и населенных пунктов. В частности, это попытки взять под огневой контроль логистические маршруты и те участки, по которым противник пытается продвигаться, в том числе возле населенного пункта Нью-Йорк и пробует наступать возле населенного пункта Нелиповка", - рассказал Музычук.

Также, по его словам, россияне пытаются взять под огневой контроль логистические маршруты возле самого Торецка, расширяя таким образом так называемую "серую зону".

Попытки наступательных действий врага останавливают подразделения Сил обороны, в том числе 12 бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии.

Как рассказал Музычук, во время штурмов оккупанты пытаются как действовать малыми пехотными группами, так и использовать бронетехнику.

"Те пехотные группы, которые противник отправляет для штурмов, они уничтожаются. Сейчас видим, что кое-где противник пытается также для поддержки этих штурмов привлекать бронетехнику", - добавил спикер.

В частности, на прошлой неделе и на Покровском, и Торецком направлении военнослужащие Нацгвардии уничтожили более 10 единиц различной бронетехники, которую противник пытался задействовать для усиления своих штурмов. Это, в частности, танки и БМП.