RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

На Торецком направлении ВСУ разбили штурм российских байкеров на подступах к позициям

Фото: украинские дроны поймали российских байкеров (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Украинские дроны остановили штурм оккупантов, которые пытались на мотоциклах добраться до позиций ВСУ на Торецком направлении. Чтобы россияне не повторили попытки, ВСУ уничтожили мототехнику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Военные рассказали, что российские оккупанты на Торецком направлении постоянно экспериментируют и применяют различные тактики, пытаясь прорваться к позициям Сил обороны. Однако украинские дроны сводят эти попытки на нет.

"То в атаку отправляются "зашитые" до неузнаваемости бронетанковые колонны, то малые пехотные группы, а теперь - еще и байкеры", - отметили в 28 бригаде.

Недавно такая группа мотоциклистов попыталась проскочить к украинским позициям. Однако стоило им показаться, сразу начала работать артиллерия защитников.

"Под плотным огнем, россияне заскочили в лесополосу, где их один за другим начали уничтожать пилоты ББпС "Вспышка", подразделения "Kurt&Company", 3-го и 2-го механизированных батальонов", - добавили защитники.

Также в отражении штурма помогли пилоты роты ударных беспилотников авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс" и 93-й отдельной механизированной бригады. А чтобы штурмовики не убежали - операторы уничтожили и их мотоциклы.

Мастерскую работу украинских пилотов дронов 28 бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала на видео.

"В общем, оккупанты адаптируются, давят больше и разнообразнее, чем когда-либо. Но мы держимся, боремся и уничтожаем их вместе", - подчеркнули защитники.

Мотоциклетные атаки россиян

Россияне активно начали использовать мотоциклы, надеясь на их маневренность, чтобы штурмовать украинские позиции. Однако они постоянно попадают под прицельный огонь украинских операторов дронов.

Так, недавно в течение дня на одном из направлений фронта воины 3-го механизированного батальона ВСУ уничтожили около 20 мотоциклов и не менее 20 единиц вражеской техники, включая танки, БМП и МТЛБ. Общие потери противника оценивают до 200 пехотинцев.

В начале апреля ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов, которые пытались прорваться к передовым позициям на мотоциклах, пользуясь туманной погодой.

Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.

 

Потери россиян

Напомним, российская армия от начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряла около 941 770 солдат. За последние сутки с 20 на 21 апреля, потери россиян на фронте составили еще 670 солдат.

Кроме того, оккупанты остались техники за прошедшие сутки. ВСУ уничтожили 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныТорецкДрони