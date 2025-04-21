На Торецком направлении ВСУ разбили штурм российских байкеров на подступах к позициям

Украинские дроны остановили штурм оккупантов, которые пытались на мотоциклах добраться до позиций ВСУ на Торецком направлении. Чтобы россияне не повторили попытки, ВСУ уничтожили мототехнику врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Военные рассказали, что российские оккупанты на Торецком направлении постоянно экспериментируют и применяют различные тактики, пытаясь прорваться к позициям Сил обороны. Однако украинские дроны сводят эти попытки на нет.
"То в атаку отправляются "зашитые" до неузнаваемости бронетанковые колонны, то малые пехотные группы, а теперь - еще и байкеры", - отметили в 28 бригаде.
Недавно такая группа мотоциклистов попыталась проскочить к украинским позициям. Однако стоило им показаться, сразу начала работать артиллерия защитников.
"Под плотным огнем, россияне заскочили в лесополосу, где их один за другим начали уничтожать пилоты ББпС "Вспышка", подразделения "Kurt&Company", 3-го и 2-го механизированных батальонов", - добавили защитники.
Также в отражении штурма помогли пилоты роты ударных беспилотников авиационных комплексов (РУБпАК) "Феникс" и 93-й отдельной механизированной бригады. А чтобы штурмовики не убежали - операторы уничтожили и их мотоциклы.
Мастерскую работу украинских пилотов дронов 28 бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала на видео.
"В общем, оккупанты адаптируются, давят больше и разнообразнее, чем когда-либо. Но мы держимся, боремся и уничтожаем их вместе", - подчеркнули защитники.
Россияне активно начали использовать мотоциклы, надеясь на их маневренность, чтобы штурмовать украинские позиции. Однако они постоянно попадают под прицельный огонь украинских операторов дронов.
Так, недавно в течение дня на одном из направлений фронта воины 3-го механизированного батальона ВСУ уничтожили около 20 мотоциклов и не менее 20 единиц вражеской техники, включая танки, БМП и МТЛБ. Общие потери противника оценивают до 200 пехотинцев.
В начале апреля ВСУ остановили попытку прорыва россиян на мотоциклах под Краматорском. Операторы дронов уничтожили 18 мотоциклистов, которые пытались прорваться к передовым позициям на мотоциклах, пользуясь туманной погодой.
Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.
Напомним, российская армия от начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряла около 941 770 солдат. За последние сутки с 20 на 21 апреля, потери россиян на фронте составили еще 670 солдат.
Кроме того, оккупанты остались техники за прошедшие сутки. ВСУ уничтожили 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 30 БПЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники и автоцистерн врага.
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