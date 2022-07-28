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У Торецьку окупанти обстріляли багатоповерхівку: під завалами шукають людину

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Торецьк, Четвер 28 липня 2022 15:44
У Торецьку окупанти обстріляли багатоповерхівку: під завалами шукають людину Фото: у Торецьку під обстріл окупантів потрапила багатоповерхівка (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні зранку в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. Ворожі снаряди потрапили у п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу було частково зруйновано покрівлю та міжповерхове перекриття з п'ятого по третій поверхи будинку. Рятувальники під пошукових робіт дістали трьох людей, двох чоловіків та жінку. Ще одну людину досі шукають під завалами.

"Під завалами можливе перебування ще однієї особи. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.

Фото: під обстріл окупантів потрапила багатоповерхівка у Торецьку (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, що окупанти продовжують щоденно атакувати Донецьку область. За минулу добу внаслідок обстрілів загинули п'ять мирних жителів.

Через активні бойові дії жителів Донецької області закликали евакуюватися.

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