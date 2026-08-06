Топ-чиновнику Воздушных сил вручили новое подозрение по делу о растрате более 1 млрд гривен
Офицеру, которому в феврале уже сообщали о подозрении по делу о хищении бюджетных средств, теперь выдвинули новое обвинение - в незаконном обогащении на десятки миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко и источники издания.
Что установило следствие
Речь идет о тогдашнем командующем логистике Командования Воздушных Сил ВСУ, которому в феврале уже сообщали о подозрении в деле о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений для авиации.
Генпрокурор не называет имя подозреваемого, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о полковнике Андрее Украинце.
Теперь следствие установило новые обстоятельства. Сегодня ему сообщили о новом подозрении - в незаконном обогащении.
По данным следствия, в течение 2020-2025 годов военнослужащий приобрел имущество, стоимость которого минимум на 20 миллионов гривен превышает его законные доходы.
Квартиры, дома и автомобили на родственников
По версии следствия, через близких были оформлены:
- шесть квартир в Киеве, Виннице и Житомире;
- три жилых дома на Житомирщине;
- апартаменты в Буковеле;
- шесть земельных участков;
- четыре автомобиля, среди которых Audi Q7 и Audi Q5;
- гаражи и другие нежилые помещения.
Имущество оформили на родителей, сына, сожительницу и кума подозреваемого. Несмотря на это фактическим владельцем и распорядителем, по данным следствия, оставался сам подполковник.
Законные источники доходов, которые могли бы объяснить приобретение таких активов, следствие не установило.
Что угрожает подозреваемому
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора ему сообщили о подозрении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.
Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 21 миллиона гривен.
"Оборонительная сфера - это не место для личного обогащения. Особенно во время войны", - заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Напомним, по данным РБК-Украина, 25 февраля следствие задержало на взятке командующего логистикой Воздушных Сил полковника Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области полковника Владимира Компаниченко.
Чиновники пытались получить 320 тысяч долларов за сокрытие растраты 1,4 миллиарда гривен, выделенных на строительство укрытий для авиации.