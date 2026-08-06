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Топпосадовцю Повітряних сил вручили нову підозру у справі про розтрату понад 1 млрд гривень

09:55 06.08.2026 Чт
2 хв
Слідство з'ясувало нові деталі
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Топпосадовцю Повітряних сил вручили нову підозру у справі про розтрату понад 1 млрд гривень Фото: затримання топпосадовця на корупції (t.me/SBUkr)
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Офіцеру, якому в лютому вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, тепер висунули нове звинувачення - у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка та джерела видання.

Що встановило слідство

Йдеться про тодішнього командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ, якому в лютому вже повідомляли про підозру у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво оборонних споруд для авіації.

Генпрокурор не називає ім'я підозрюваного, але, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про полковника Андрія Українця.

Тепер слідство встановило нові обставини. Сьогодні йому повідомили про нову підозру - в незаконному збагаченні.

За даними слідства, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 мільйонів гривень перевищує його законні доходи.

Квартири, будинки та автомобілі на родичів

За версією слідства, через близьких осіб було оформлено:

  • шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі;
  • три житлові будинки на Житомирщині;
  • апартаменти в Буковелі;
  • шість земельних ділянок;
  • чотири автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5;
  • гаражі та інші нежитлові приміщення.

Майно оформили на батьків, сина, співмешканку та кума підозрюваного. Попри це, фактичним власником і розпорядником, за даними слідства, залишався сам підполковник.

Законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання таких активів, слідство не встановило.

Що загрожує підозрюваному

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора йому повідомили про підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 мільйон гривень.

"Оборонна сфера - це не місце для особистого збагачення. Особливо під час війни", - заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, 25 лютого слідство затримало на хабарі командувача логістики Повітряних Сил полковника Андрія Українця та начальника Управління СБУ у Житомирській області полковника Володимира Компаниченка.

Посадовці намагалися отримати 320 тисяч доларів за приховання розтрати 1,4 мільярда гривень, виділених на будівництво укриттів для авіації.

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Повітряні сили України Офіс Генпрокурора
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