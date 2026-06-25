Топ-чиновник США раскрыл "слабость" Путина в войне с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин допустил серьезную ошибку, когда начал запугивать Украину и мир ядерным оружием. Он еще раз продемонстрировал свою слабость.
Об этом заявил глава Национального управления ядерной безопасности США Брендон Уильямс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Путин публично блефует
Как считает Уильямс, ядерные угрозы главы Кремля свидетельствуют о том, что он не уверен в силе своей армии в войне против Украины.
Именно поэтому громкие заявления Путина скорее попытка компенсировать поражения на фронте. Но на самом деле они демонстрируют его слабость.
Американский топ-чиновник предупредил, что мир постепенно входит в новую ядерную эпоху. Это происходит на фоне резкого обострения напряженности между сверхдержавами.
"Сдерживание уже не такое, как было во времена Холодной войны", - отметил Вильямс.
Он также напомнил, что Россия и США в общей сложности контролируют около 85% мирового ядерного арсенала. Несмотря на это, угрозы Путина Украине и миру не имеют смысла - это просто блеф.
Такое заявление прозвучало вскоре после того, как Россия и Беларусь провели очередные учения с привлечением ядерных сил. Эксперты обратили внимание на то, что последние ядерные угрозы Москвы часто перекликаются с провалами армии РФ в войне против Украины.
Американский чиновник подчеркнул: подобное "бряцание ядерным оружием", к которому часто прибегает Путин, не сможет запугать союзников Киева.
Как уже упоминало ранее РБК-Украина, в Госдепе США публично признали, что Украина побеждает в войне с Россией.
Несмотря на это, угроза со стороны РФ для союзников Киева все еще сохраняется. Именно поэтому некоторые соседи России решили разместить на своей территории ядерное оружие НАТО.
Кстати, недавно стало известно, как Путин наращивает свой ядерный потенциал у границ Финляндии.