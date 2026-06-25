Топ-чиновник США раскрыл "слабость" Путина в войне с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин допустил серьезную ошибку, когда начал запугивать Украину и мир ядерным оружием. Он еще раз продемонстрировал свою слабость.

Об этом заявил глава Национального управления ядерной безопасности США Брендон Уильямс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Путин публично блефует

Как считает Уильямс, ядерные угрозы главы Кремля свидетельствуют о том, что он не уверен в силе своей армии в войне против Украины.

Именно поэтому громкие заявления Путина скорее попытка компенсировать поражения на фронте. Но на самом деле они демонстрируют его слабость.

Американский топ-чиновник предупредил, что мир постепенно входит в новую ядерную эпоху. Это происходит на фоне резкого обострения напряженности между сверхдержавами.

"Сдерживание уже не такое, как было во времена Холодной войны", - отметил Вильямс.

Он также напомнил, что Россия и США в общей сложности контролируют около 85% мирового ядерного арсенала. Несмотря на это, угрозы Путина Украине и миру не имеют смысла - это просто блеф.

Такое заявление прозвучало вскоре после того, как Россия и Беларусь провели очередные учения с привлечением ядерных сил. Эксперты обратили внимание на то, что последние ядерные угрозы Москвы часто перекликаются с провалами армии РФ в войне против Украины.

Американский чиновник подчеркнул: подобное "бряцание ядерным оружием", к которому часто прибегает Путин, не сможет запугать союзников Киева.