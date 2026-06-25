Топпосадовець США розкрив "слабкість" Путіна у війні з Україною

Російський диктатор Володимир Путін припустився серйозної помилки, коли почав залякувати Україну та світ ядерною зброєю. Він укотре продемонстрував свою слабкість.

Про це заявив очільник Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Путін публічно блефує

Як вважає Вільямс, ядерні погрози глави Кремля свідчать про те, що він не впевнений у міці своєї армії у війні проти України.

Саме тому гучні заяви Путіна є радше спробою компенсувати поразки на фронті. Однак фактично вони просто демонструють його слабкість.

Американський топпосадовець попередив, що світ поступово входить у нову ядерну епоху. Це відбувається на тлі різкого загострення напруженості між наддержавами.

"Стримування вже не таке, як було під час Холодної війни", - зазначив Вільямс.

Він також нагадав, що Росія та США загалом контролюють близько 85% світового ядерного арсеналу. Попри це, погрози Путіна Україні й світу не мають сенсу - це просто блеф.

Така заява пролунала невдовзі після того, як Росія та Білорусь провели чергові навчання із залученням ядерних сил. Експерти звернули увагу на те, що останні ядерні погрози Москви часто перегукуються з провалами армії РФ у війні проти України.

Американський посадовець наголосив: подібне "брязкання ядерною зброєю", до якого часто вдається Путін, не зможе залякати союзників Києва.