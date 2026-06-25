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Топпосадовець США розкрив "слабкість" Путіна у війні з Україною

17:01 25.06.2026 Чт
2 хв
Чому ядерні погрози диктатора насправді не мають сенсу?
aimg Юлія Капітонова
Топпосадовець США розкрив "слабкість" Путіна у війні з Україною Фото: Брендон Вільямс, очільник Національного управління ядерної безпеки США (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін припустився серйозної помилки, коли почав залякувати Україну та світ ядерною зброєю. Він укотре продемонстрував свою слабкість.

Про це заявив очільник Національного управління ядерної безпеки США Брендон Вільямс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Путін публічно блефує

Як вважає Вільямс, ядерні погрози глави Кремля свідчать про те, що він не впевнений у міці своєї армії у війні проти України.

Саме тому гучні заяви Путіна є радше спробою компенсувати поразки на фронті. Однак фактично вони просто демонструють його слабкість.

Американський топпосадовець попередив, що світ поступово входить у нову ядерну епоху. Це відбувається на тлі різкого загострення напруженості між наддержавами.

"Стримування вже не таке, як було під час Холодної війни", - зазначив Вільямс.

Він також нагадав, що Росія та США загалом контролюють близько 85% світового ядерного арсеналу. Попри це, погрози Путіна Україні й світу не мають сенсу - це просто блеф.

Така заява пролунала невдовзі після того, як Росія та Білорусь провели чергові навчання із залученням ядерних сил. Експерти звернули увагу на те, що останні ядерні погрози Москви часто перегукуються з провалами армії РФ у війні проти України.

Американський посадовець наголосив: подібне "брязкання ядерною зброєю", до якого часто вдається Путін, не зможе залякати союзників Києва.

Як згадувало раніше РБК-Україна, в Держдепі США публічно визнали, що Україна перемагає у війні з Росією.

Попри це, для союзників Києва загроза з боку РФ усе ще існує. Саме тому деякі сусіди Росії вирішили розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО.

До слова, нещодавно стало відомо, як Путін нарощує свій ядерний потенціал біля кордонів Фінляндії.

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Сполучені Штати Америки Ядерна зброя Війна Росії проти України
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