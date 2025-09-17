ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ИИ заменит судей в футболе? Тренер "Ливингстона" рассказал о будущем игры с камерами

Среда 17 сентября 2025 19:55
UA EN RU
ИИ заменит судей в футболе? Тренер "Ливингстона" рассказал о будущем игры с камерами ИИ заменит судей в футболе (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Менеджер "Ливингстона" Дэвид Мартиндейл считает, что будущее футбола может обойтись без арбитров на поле. По его мнению, развитие технологий и искусственного интеллекта со временем способно полностью заменить судейские решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"VAR не всегда помогает игре"

Шотландская Премьер-лига использует систему видеоассистента арбитра уже почти три года, однако технологии определения офсайда или линии ворот там до сих пор нет. Причина - слишком высокая стоимость.

В мае 2024 года независимая комиссия Шотландской футбольной ассоциации подтвердила, что 90,3% решений арбитров на поле были правильными, а с учетом VAR этот показатель возрастал до 97,8%. В то же время этот сезон уже вызвал новые споры.

"Только в минувшие выходные было два или три действительно плохих решения. Я не уверен, что VAR сейчас помогает игре. Ведь видеозаписи интерпретирует персонал, и именно это большая проблема", - заявил Мартиндейл.

Стоимость технологий растет

По словам тренера, "Ливингстон" тратит более 100 тысяч фунтов в сезон на систему VAR, и эти расходы постоянно растут.

"Одним из моих самых больших беспокойств было то, сколько это будет стоить и насколько эта стоимость будет расти ежегодно. Но чтобы сделать футбол лучше, мы должны вкладывать больше средств в технологии", - отметил он.

"Будущее может быть за искусственным интеллектом"

Мартиндейл не исключает, что с развитием цифровых технологий судей на поле заменит искусственный интеллект.

"Где это закончится? Закончится ли это без судей на поле, и игру будет судить ИИ? Камеры снимают матч, камеры принимают решения. Если посмотреть на прогнозы, то к 2030 году эволюция искусственного интеллекта будет намного мощнее человеческой расы", - заявил наставник "Ливингстона".

При этом он пошутил, что если менеджеры тоже окажутся лишними в мире ИИ, то он "вернется на строительную площадку".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Суд
Новости
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле
В сети появились слухи о боях в центре Купянска: что происходит на самом деле
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре