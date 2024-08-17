Иран отложит ответ Израилю на ликвидацию лидера ХАМАС: NYT узнало причину

Иран, вероятно, отложит запланированное "возмездие" Израилю после того, как в Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Причиной являются переговоры по прекращению огня в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание напомнило, что американские, израильские, египетские и катарские чиновники встретились в пятницу в столице Катара Дохе для переговоров по урегулированию разногласий между Израилем и ХАМАС.

После таких переговоров премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. По информации источников издания, катарский чиновник призвал Иран воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к эскалации.

На следующий день после переговоров израильская разведка, по данным собеседников NYT, наблюдала снижение уровня боеготовности ракетных подразделений Ирана и "Хезболлы".

При этом источники издания добавили, что их оценки быстро меняются "в связи с изменчивостью событий".

Как напоминает NYT, в последнее время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ужесточил условия для прекращения огня в Секторе Газа. В частности, он требует, чтобы израильские военные остались на границе Сектора Газа с Египтом, чтобы не дать боевикам ХАМАС получить новое оружие.