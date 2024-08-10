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Армия Израиля ликвидировала еще одного командира ХАМАСа в Ливане

Ливан, Суббота 10 августа 2024 03:54
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Армия Израиля ликвидировала еще одного командира ХАМАСа в Ливане Фото: ЦАХАЛ ликвидировал очередного командира террористов ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия обороны Израиля ликвидировала старшего командира группировки ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал израильской армии.

Отмечается, что террорист был ликвидирован авиаударом по району Сидона в Ливане, который расположен в 60 километрах от границы между государствами.

Командир ХАМАС отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории. Кроме того, Самер был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва вблизи Сидона и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.

Армия Израиля ликвидировала еще одного командира ХАМАСа в ЛиванеФото: Самер Махмуд аль-Хадж (iranintl.com)

Удары по позициям "Хезболлы"

Кроме того, авиация ЦАХАЛа нанесла удар по пусковой установке "Хезболлы" с готовыми к запуску ракетами в районе Хамаама на юге Ливана.

Также израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры террористов в районах Айта аш-Шаб, Мехабиб, Маркаба и Кфаркела.

В пятницу боевики "Хезболла" обстреляли ракетами территорию Израиля. Артиллерия ЦАХАЛа нанесла ответный удар по ливанскому району Мейс-эль-Джабал.

Убийство лидера ХАМАСа

В Тегеране 31 июля был ликвидирован политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Гания. Боевики обвинили в убийстве израильские спецслужбы.

Израиль сообщил США, что именно он причастен к этому убийству.

Власти Ирана сначала заявили о намерении в ответ масштабно атаковать Израиль.

Однако позже в Тегеране не исключили отказа от таких планов.

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