Армия Израиля ликвидировала еще одного командира ХАМАСа в Ливане
Армия обороны Израиля ликвидировала старшего командира группировки ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал израильской армии.
Отмечается, что террорист был ликвидирован авиаударом по району Сидона в Ливане, который расположен в 60 километрах от границы между государствами.
Командир ХАМАС отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории. Кроме того, Самер был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва вблизи Сидона и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.
Фото: Самер Махмуд аль-Хадж (iranintl.com)
Удары по позициям "Хезболлы"
Кроме того, авиация ЦАХАЛа нанесла удар по пусковой установке "Хезболлы" с готовыми к запуску ракетами в районе Хамаама на юге Ливана.
Также израильская армия нанесла удары по объектам инфраструктуры террористов в районах Айта аш-Шаб, Мехабиб, Маркаба и Кфаркела.
В пятницу боевики "Хезболла" обстреляли ракетами территорию Израиля. Артиллерия ЦАХАЛа нанесла ответный удар по ливанскому району Мейс-эль-Джабал.
Убийство лидера ХАМАСа
В Тегеране 31 июля был ликвидирован политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Гания. Боевики обвинили в убийстве израильские спецслужбы.
Израиль сообщил США, что именно он причастен к этому убийству.
Власти Ирана сначала заявили о намерении в ответ масштабно атаковать Израиль.
Однако позже в Тегеране не исключили отказа от таких планов.
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