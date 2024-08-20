Израиль ликвидировал командира ракетного подразделения "Хезболла" в Ливане

Израильские военные заявили, что нанесли удар по составам "Хезболлы" в Ливане. В результате атаки был ликвидирован командир ракетного подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в X и мониторинговую группу ASTRA.

Отмечается, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по нескольким складам оружия Хезболлы в районе ливанской долины Бекаа. Также сообщается, что были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на ударных объектах. "Хусейн Али Хусейн, террорист по ракетно-ракетному подразделению Хезболлы, был ликвидирован на юге Ливана", - говорится в сообщении. Кроме того, как утверждают в ЦАХАЛ, террористическая ячейка, действовавшая из военной структуры "Хезболлы" в районе Тайибе, была ликвидирована истребителями ВВС Израиля.