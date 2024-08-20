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Израиль ликвидировал командира ракетного подразделения "Хезболла" в Ливане

Израиль, Вторник 20 августа 2024 09:33
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Израиль ликвидировал командира ракетного подразделения "Хезболла" в Ливане Фото: ЦАХАЛ ликвидировал командира ракетного подразделения Хезболла (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Израильские военные заявили, что нанесли удар по составам "Хезболлы" в Ливане. В результате атаки был ликвидирован командир ракетного подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в X и мониторинговую группу ASTRA.

Отмечается, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по нескольким складам оружия Хезболлы в районе ливанской долины Бекаа. Также сообщается, что были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на ударных объектах.

"Хусейн Али Хусейн, террорист по ракетно-ракетному подразделению Хезболлы, был ликвидирован на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Кроме того, как утверждают в ЦАХАЛ, террористическая ячейка, действовавшая из военной структуры "Хезболлы" в районе Тайибе, была ликвидирована истребителями ВВС Израиля.

Что предшествовало

С начала вторжения в Израиль террористов Хамас, которое состоялось 7 октября 2023 года, боевики ливанского радикального исламского движения "Хезболла" начали наносить удары по северной части Израиля и пообещали делать пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.

В июне атаки боевиков усилились после того, как Израиль убил одного из командиров "Хезболла", а "Хезболла" ответила на это одними из крупнейших ракетных обстрелов.

Согласно этому военное командование Израиля утвердило планы наступления на Ливан. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что в полномасштабной войне боевики будут полностью уничтожены, а Ливан сильно пострадает.

Миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль начнет полномасштабную атаку в Ливане, то начнется "сокрушительная" война. В Тель-Авиве дали понять, что такие угрозы не остановят намерений ударить по исламистам.

Недавно президент США Джо Байден предложил трехэтапное соглашение, которое должно привести стороны конфликта к длительному перемирию и освобождению израильских заложников и палестинских заключенных. Впрочем, переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

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Израиль Ливан Хезболла
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