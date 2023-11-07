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Топ-чиновники США призвали Конгресс выделить для Украины 11,8 млрд долларов

Вашингтон, Вторник 07 ноября 2023 16:25
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Топ-чиновники США призвали Конгресс выделить для Украины 11,8 млрд долларов Фото: топ-чиновники США призвали Конгресс выделить для Украины 11,8 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главы Министерства финансов, Пентагона и Государственного департамента Соединенных Штатов Америки призвали Конгресс выделить 11,8 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

Об этом сказано в заявлении чиновников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это финансирование обеспечивается беспрецедентным уровнем надежного надзора и прозрачности и подкрепляется значительной бюджетной поддержкой со стороны Европейского Союза, других партнеров по G7 и Международного валютного фонда", - подчеркнули в письме лидерам Конгресса министр финансов Джаннет Йеллен, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, которые предусмотрены на военную помощь Украине.

При этом президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на выделение 106 млрд долларов. Часть из них хотят направить на финансирование передачи вооружения Украине. Также в пакете предусмотрена помощь Израилю и защита южной границы США.

Соответствующий законопроект пока так и не рассмотрели конгрессмены. Сейчас республиканцы в Сенате выдвинули свои условия для поддержки инициативы. Они хотят изменений в миграционной политике.

Стоит заметить, что последний пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов США выделили 3 ноября.

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