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Республиканцы в Сенате США выдвинули условия для поддержки помощи Украине, - WSJ

Вашингтон, Вторник 07 ноября 2023 15:46
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Республиканцы в Сенате США выдвинули условия для поддержки помощи Украине, - WSJ Фото: республиканцы в Сенате США выдвинули условия для поддержки помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Группа республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Америки потребовала изменить миграционную политику в качестве условия поддержки запроса на новое финансирование помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, группа сенаторов-республиканцев предлагает усложнить подачу мигрантами прошений о предоставлении убежища в США, а также сделать более трудным выигрыш дела.

Сенатор-республиканец Джон Тун подчеркнул, что такие нововведения являются вопросом национальной безопасности.

В то же время WSJ напоминает, что за последние два года число нелегальных пересечений границы США достигло рекордного уровня. При этом поток мигрантов из таких стран, как Венесуэла, которые обычно не отправляли в США большое количество мигрантов, привел к тому, что многие из них после прибытия в страну стали нуждаться в жилье.

Демократы уже начали реагировать на инициативу сенаторов-республиканцев. По словам сенатора Дика Дурбина, такая инициатива - плохая отправная точкой для любых переговоров по запросу Белого дома. Он также считает, что план республиканцев навредит усилиям по оказанию помощи украинским беженцам.

"Если республиканцы хотят серьезно поговорить о реформах, которые улучшат нашу миграционную систему, мы открыты для дискуссии", - заявил спикер Белого дома Анжело Фернандес Эрнандес, отметив, что Администрация Байдена не согласна с многими положениями инициативы республиканцев.

Запрос Байдена

Напомним, ранее президент США Джо Байден запросил у Белого дома выделить 106 млрд долларов на национальную безопасность. Средства хотят направить на финансирование помощи Украине и Израилю, а также безопасности южной границы.

При этом новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил конгрессменам голосовать за помощь Израилю отдельно. Он внес в ведомство соответствующую инициативу, которую уже поддержала нижняя палата Конгресса.

В Сенате такой законопроект Джонсона не хотят даже рассматривать, а в Белом доме пообещали, что президент Джо Байден ветирует его.

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