США выделили пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов
Соединенные Штаты Америки сегодня, 3 ноября, выделили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.
"Сегодня Министерство обороны (DoD) объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает в себя сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также выделено 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.
Речь идет о пятидесятом транше оборудования администрации Джо Байдена, который будет предоставлен Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.
Что вошло в пакет помощи
- Дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
- Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- Подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
- Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
- Снаряжение для холодной погоды;
- Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Также Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.
В Пентагоне уточнили, что этот пакет использует 300 миллионов долларов USAI, предоставленных в соответствии с постоянной резолюцией, которую недавно принял Конгресс, и исчерпывает средства, оставшиеся от USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины.
Помощь Украине предотвращает больший конфликт
Соединенные Штаты привержены сотрудничеству примерно с 50 союзниками и партнерами, которые предоставляют Украине возможности, необходимые ей для защиты сейчас и сдерживания российской агрессии в будущем.
"Помощь в обеспечении безопасности Украины - это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", - написали в Пентагоне.
Помощь от США
Президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Он включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.
Потом новый спикер Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы отдельно.
Вчера сообщалось, что Джонсон внесет на рассмотрение Конгресса пакет, в который войдет финансирование помощи Украине и защиты границ.
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