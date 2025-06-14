5 ленивых рецептов, которые можно приготовить на автопилоте
Когда нет сил и настроения стоять у плиты, а есть все же хочется, то на помощь приходят простые и быстрые рецепты. Без сложных ингредиентов и часов на приготовление - только минимум усилий и максимум вкуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Шаевской.
Яичный ролл из лаваша
Ингредиенты:
- яйцо - 1 шт.
- лаваш - 1 шт.
- зелень
- кусочек сыра
- вареная курица - на свой вкус
Сначала нужно вилкой взбить яйцо, вылить его на сковородку и
сверху положить лаваш. После того, как он немного подрумянится, переверните, добавьте начинку и заверните.
Блюдо получается сытным и готовится очень быстро.
Ролл из лаваша и сыром (фото: Freepik)
Тост с авокадо и яйцом
Список ингредиентов:
- цельнозерновой хлеб
- авокадо - 1/2
- яйцо (вареное, пашот или жареное без масла)
- огурец, помидор, руккола или шпинат
Поджарьте хлеб на сковородке или в тостере. Положите авокадо, сверху добавьте яйцо, порезанные овощи, зелень, лимонный сок, щепотку соли и перца.
Это блюдо-баланс, ведь содержит белок, жиры, клетчатка и свежесть. Это идеальное блюдо на завтрак или легкий ужин.
Тост с авокадо и яйцом (фото: Freepik)
Йогуртовый чиа-десерт
Ингредиенты:
- 150 г натурального йогурта
- 1 ст. л семян чиа
- фрукты, ягоды и орехи - по желанию
Все нужно смешать и оставить в холодильнике на 30 мин (или на ночь).
В результате вы получите сытный перекус без сахара.
Йогуртовый чиа-десерт (фото: Freepik)
Зеленое тушеное рагу с яйцом
Ингредиенты:
- замороженные или свежие овощи (брокколи, шпинат, кабачок и зеленый горошек)
- яйцо - 1 шт.
- оливковое масло, травы и лимонный сок
В начале стоит потушить овощи на оливковом масле. После этого вбейте яйцо
и протушите еще 2-3 мин.
В результате вы получите легкий, питательный обед, который восстанавливает силы.
Рагу с овощами (фото: Freepik)
Запеченный картофель с овощами
Список ингредиентов:
- картофель (запеченный в мундире или частичками)
- вареное яйцо
- огурец
- помидор
- зелень
- греческий йогурт - 1 с.л
Все нужно порезать и смешать вместе. Блюдо можно есть теплым и холодным.
"Простое блюдо, которое выглядит как из кафе - идеально для ужина", - добавила эксперт.
Картофель с овощами (иллюстративное фото: Freepik)
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