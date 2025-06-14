5 ленивых рецептов, которые можно приготовить на автопилоте

Когда нет сил и настроения стоять у плиты, а есть все же хочется, то на помощь приходят простые и быстрые рецепты. Без сложных ингредиентов и часов на приготовление - только минимум усилий и максимум вкуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Ольги Шаевской.

Яичный ролл из лаваша

Ингредиенты:

яйцо - 1 шт.

лаваш - 1 шт.

зелень

кусочек сыра

вареная курица - на свой вкус

Сначала нужно вилкой взбить яйцо, вылить его на сковородку и

сверху положить лаваш. После того, как он немного подрумянится, переверните, добавьте начинку и заверните.

Блюдо получается сытным и готовится очень быстро.

Ролл из лаваша и сыром (фото: Freepik)

Тост с авокадо и яйцом

Список ингредиентов:

цельнозерновой хлеб

авокадо - 1/2

яйцо (вареное, пашот или жареное без масла)

огурец, помидор, руккола или шпинат

Поджарьте хлеб на сковородке или в тостере. Положите авокадо, сверху добавьте яйцо, порезанные овощи, зелень, лимонный сок, щепотку соли и перца.

Это блюдо-баланс, ведь содержит белок, жиры, клетчатка и свежесть. Это идеальное блюдо на завтрак или легкий ужин.

Тост с авокадо и яйцом (фото: Freepik)

Йогуртовый чиа-десерт

Ингредиенты:

150 г натурального йогурта

1 ст. л семян чиа

фрукты, ягоды и орехи - по желанию

Все нужно смешать и оставить в холодильнике на 30 мин (или на ночь).

В результате вы получите сытный перекус без сахара.

Йогуртовый чиа-десерт (фото: Freepik)

Зеленое тушеное рагу с яйцом

Ингредиенты:

замороженные или свежие овощи (брокколи, шпинат, кабачок и зеленый горошек)

яйцо - 1 шт.

оливковое масло, травы и лимонный сок

В начале стоит потушить овощи на оливковом масле. После этого вбейте яйцо

и протушите еще 2-3 мин.

В результате вы получите легкий, питательный обед, который восстанавливает силы.

Рагу с овощами (фото: Freepik)

Запеченный картофель с овощами

Список ингредиентов:

картофель (запеченный в мундире или частичками)

вареное яйцо

огурец

помидор

зелень

греческий йогурт - 1 с.л

Все нужно порезать и смешать вместе. Блюдо можно есть теплым и холодным.

"Простое блюдо, которое выглядит как из кафе - идеально для ужина", - добавила эксперт.

Картофель с овощами (иллюстративное фото: Freepik)