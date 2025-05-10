ТОП-5 профессий, которые будут наиболее востребованы в Украине в 2025 году

В Украине сохраняется острый кадровый дефицит, и он охватывает разные отрасли рынка труда. Наибольший спрос наблюдается на квалифицированных рабочих, также ощущается значительная нехватка специалистов в сфере торговли и обслуживания. Кроме того, работодатели активно ищут врачей разных специализаций.

Подробнее о текущей ситуации на рынке труда и список наиболее востребованных вакансий, - в материале РБК-Украин а.

Главное:

Какие профессии в ТОПе востребованных?

Где наблюдается самый большой дефицит кадров?

Какие зарплаты предлагают?

Наиболее востребованные отрасли

По состоянию на 9 мая 2025 года на "Едином портале вакансий" было зафиксировано 239 тысяч актуальных предложений работы.

Анализ данных Государственной службы занятости и ведущих сайтов по поиску работы позволяет выделить пять ключевых отраслей с наибольшим количеством вакансий.

Квалифицированные рабочие: Эта категория возглавляет перечень по количеству предложений. Особенно остро ощущается потребность в водителях, слесарях, швеях, электриках и электромонтерах.

Сфера торговли: Розничная торговля остается одним из крупнейших секторов экономики, поэтому спрос на продавцов стабильно высок.

Сфера предоставления услуг: Потребность в специалистах по обслуживанию остается значительной. К наиболее востребованным относятся повара, охранники, официанты и пекари.

Профессионалы и специалисты: Сохраняется значительный спрос на высококвалифицированных специалистов, в частности бухгалтеров, инженеров, врачей, фармацевтов, технологов, учителей и экономистов.

Неквалифицированные рабочие: Для выполнения вспомогательных работ всегда нужны грузчики, уборщики, кладовщики и подсобные рабочие.

Как отметили в Государственной службе занятости в комментарии РБК-Украина, самый большой дефицит наблюдается на квалифицированных рабочих. Также остро ощущается нехватка врачей разных специализаций, включая семейных врачей, терапевтов и педиатров.

По прогнозам ГСЗ, профессии, пользующиеся спросом сегодня, будут оставаться востребованными и до конца 2025 года.

Дефицит кадров: кто нужен больше всего

Самый большой дефицит рабочей силы наблюдается среди квалифицированных рабочих. Предприятия разных отраслей испытывают нехватку слесарей, электриков, сварщиков и других специалистов с техническими навыками.

В аналитическом отчете кадрового портала Work.ua за апрель 2025 указано, что лидирующей категорией по количеству вакансий остается "Рабочие специальности, производство". Соискателям предлагают 18 тысяч вакансий.

На втором месте отрасль "Сфера обслуживания" - 17,5 тыс. вакансии на портале.

Далее следует "Розничная торговля" - 12,4 тыс., и "Продажа и закупка" - 12 тыс. вакансии.

Фото: в каких отраслях больше всего ищут работников (work.ua)

ТОП-5 востребованных вакансий: какие зарплаты предлагают

По данным исследования Work.ua, в апреле 2025 средняя заработная плата в Украине выросла до 24 500 грн.

Медицинским работникам, очень востребованным на рынке труда, предлагают зарплаты на среднем уровне 27,5 тыс. грн.

Если это врач общей практики в коммунальном медицинском учреждении, его зарплата может составлять 20 тыс. грн, в частных клиниках уровень оплаты указывают 20-30 тыс. грн.

Так, семейного врача ищут в Одесском Центре первичной медико-санитарной помощи №3 с зарплатой 20-25 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Узким специалистам, например, анестезиологу в вакансиях предлагают среднюю зарплату 24 тыс. грн, хирургу - 35 тыс. грн, невропатологу и психиатру - 25 тыс. грн, а по вакансии медсестра средняя зарплата по Украине - 19 тыс. грн. грн.

По одной из самых дефицитных вакансий слесаря, средняя зарплата составляет 25 тыс. грн.

К примеру, компания в Киевской области ищет слесаря ​​за сборку минитракторов и квадроциклов. Для рабочих проводят обучение и предлагают зарплату от 35 до 45 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Среди квалифицированных рабочих востребованы швеи. По этой вакансии работодатели готовы в среднем предложить зарплату 23,5 тыс. грн.

Ищут закройщиков, операторов швейных станков, мастеров по ремонту одежды с опытом. Одно из столичных ателье ищет специалиста с опытом от 2 лет и предлагает зарплату от 35 до 44 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Вакансия продавца всегда входит в ТОП самых востребованных. Уровень оплаты труда в среднем по Украине, по данным Work.ua, составляет 20 тыс. грн. В то же время, по этой вакансии зарплата может состоять из ставки и процента от продаж.

Скриншот work.ua

Для квалифицированных поваров с опытом на должности шеф-повара или сушефа предлагают зарплаты на уровне 50-60 тыс. грн, в то время как в заведениях быстрого питания средняя зарплата повара составляет 21 тыс. грн.

К примеру, повару на выпечку пиццы в Киеве предлагают от 25 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Стоит отметить, что почти половина (44%) вакансий на Work.ua в апреле 2025 не требовали от кандидатов опыта работы. Работодатели, пытаясь преодолеть кадровый дефицит, готовы нанимать новичков и студентов и вкладывать средства в их обучение.

Также, несмотря на общий рост количества вакансий, ситуация в регионах остается неравномерной. В прифронтовых областях наблюдается уменьшение количества предложений работы, в то время как в относительно спокойных регионах, таких как Кировоградская, Черниговская и Волынская области, количество вакансий растет.

При подготовке использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, аналитический отчет портала Work.ua и вакансии на портале.