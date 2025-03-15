Дефицит на рынке труда Украины. В каких областях самые большие проблемы с кадрами

На фоне недостатка кадров в ряде отраслей работы больше, чем соискателей. Также количество вакансий на рынке труда Украины неравномерно распределено по регионам.

Подробнее о том, где больше всего не хватает работников, – в материале РБК-Украина .

Содержание:

В каких регионах ощущается нехватка кадров

В условиях полномасштабной войны рынок труда постепенно восстанавливается, но неравномерно. Из-за опасности боевых действий, миграционных процессов и другие факторы ситуация с работой различается в зависимости от региона страны.

Как рассказали в комментарии РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ), в региональном разрезе наибольший дефицит кадров наблюдается во Львовской области и Киеве.

По данным портала Work.ua, 60% всех размещенных вакансий приходится на 5 областей страны. Лидируют Киев и Киевская область (34% предложений работы), Львовская (9%), Днепропетровская (9%), Одесская область (6%) и Харьковщина (3%). За последний месяц количество предложений в указанных регионах выросло.

Также добавилось работы в Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской областях.

Отрасли с самым большим дефицитом специалистов

В ГСЗ сообщают, что по видам экономической деятельности в 2024 году наибольший дефицит кадров был в сфере образования; в перерабатывающей промышленности; сфере размещения и питания; здравоохранении; в области искусства, спорта; в сфере развлечений и отдыха.

С начала 2025 года острая нехватка специалистов наблюдается в отраслях:

наземный транспорт;

перерабатывающая промышленность (в том числе производство готовых металлических изделий, производство мебели);

дошкольное образование.

Если проанализировать ситуацию по городам с вакансиями, больше всего их в Киеве наблюдается: в сфере розничной торговли; оптовой торговли, дистрибуции; медицины и здравоохранения; гостинично-ресторанного бизнеса.

Во Львове по количеству предложений работы лидирует гостинично-ресторанный бизнес. Далее следуют: розничная торговля; оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт; медицина и здравоохранение; пищевая промышленность.

В Днепре такая же ситуация – больше всего работы в торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. Также много вакансий предлагают в пищевой промышленности, сфере здравоохранения, транспорта, металлургической промышленности.

Где зарплаты выше

В регионах с наибольшим количеством предложений работы такие средние зарплаты (по итогам февраля):

Киевcкая область – 26,5 тыс. грн ;

; Львовская область – 24,9 тыс. грн ;

; Одесская область – 22,5 тыс. грн ;

; Днепропетровская область – 22,5 тыс. грн ;

; Харьковская область – 21,5 тыс. грн.

За последний месяц средняя зарплата в целом по Украине выросла на 500 грн и достигла 23,5 тыс. грн. грн (данные портала Work.ua по размещенным вакансиям).

При подготовке материала использовались комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, аналитический отчет и данные портала Work.ua.