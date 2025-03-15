Дефицит на рынке труда Украины. В каких областях самые большие проблемы с кадрами
На фоне недостатка кадров в ряде отраслей работы больше, чем соискателей. Также количество вакансий на рынке труда Украины неравномерно распределено по регионам.
Подробнее о том, где больше всего не хватает работников, – в материале РБК-Украина.
Содержание:
- В каких регионах ощущается нехватка кадров
- Отрасли с самым большим дефицитом специалистов
- Где зарплаты выше
В каких регионах ощущается нехватка кадров
В условиях полномасштабной войны рынок труда постепенно восстанавливается, но неравномерно. Из-за опасности боевых действий, миграционных процессов и другие факторы ситуация с работой различается в зависимости от региона страны.
Как рассказали в комментарии РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ), в региональном разрезе наибольший дефицит кадров наблюдается во Львовской области и Киеве.
По данным портала Work.ua, 60% всех размещенных вакансий приходится на 5 областей страны. Лидируют Киев и Киевская область (34% предложений работы), Львовская (9%), Днепропетровская (9%), Одесская область (6%) и Харьковщина (3%). За последний месяц количество предложений в указанных регионах выросло.
Также добавилось работы в Житомирской, Кировоградской, Ровенской, Черновицкой и Николаевской областях.
Отрасли с самым большим дефицитом специалистов
В ГСЗ сообщают, что по видам экономической деятельности в 2024 году наибольший дефицит кадров был в сфере образования; в перерабатывающей промышленности; сфере размещения и питания; здравоохранении; в области искусства, спорта; в сфере развлечений и отдыха.
С начала 2025 года острая нехватка специалистов наблюдается в отраслях:
- наземный транспорт;
- перерабатывающая промышленность (в том числе производство готовых металлических изделий, производство мебели);
- дошкольное образование.
Если проанализировать ситуацию по городам с вакансиями, больше всего их в Киеве наблюдается: в сфере розничной торговли; оптовой торговли, дистрибуции; медицины и здравоохранения; гостинично-ресторанного бизнеса.
Во Львове по количеству предложений работы лидирует гостинично-ресторанный бизнес. Далее следуют: розничная торговля; оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт; медицина и здравоохранение; пищевая промышленность.
В Днепре такая же ситуация – больше всего работы в торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. Также много вакансий предлагают в пищевой промышленности, сфере здравоохранения, транспорта, металлургической промышленности.
Где зарплаты выше
В регионах с наибольшим количеством предложений работы такие средние зарплаты (по итогам февраля):
- Киевcкая область – 26,5 тыс. грн;
- Львовская область – 24,9 тыс. грн;
- Одесская область – 22,5 тыс. грн;
- Днепропетровская область – 22,5 тыс. грн;
- Харьковская область – 21,5 тыс. грн.
За последний месяц средняя зарплата в целом по Украине выросла на 500 грн и достигла 23,5 тыс. грн. грн (данные портала Work.ua по размещенным вакансиям).
При подготовке материала использовались комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, аналитический отчет и данные портала Work.ua.
Подробнее о наиболее востребованных вакансиях, и каких специалистов сложно найти работодателям, можно узнать в отдельном материале.
Также РБК-Украина рассказывало, какие вакансии с бронированием предлагают на рынке труда Украины.