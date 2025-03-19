Какие основания для увольнения работников существуют в Украине: разъяснение юриста

Увольнение работников в Украине регулируется Кодексом законов о труде (КЗоТ) и другими нормативными актами. Основания для расторжения трудовых отношений могут быть инициированы как работодателем, так и работником. Кроме этого, существует вариант увольнения по соглашению сторон.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко.

Увольнение по инициативе работодателя

Согласно ст. 40 КЗоТ, трудовой договор может быть расторгнут работодателем только в случаях, предусмотренных законом. Основные основания включают:

Систематическое невыполнение работником обязанностей без уважительных причин. Если работник неоднократно нарушал трудовую дисциплину и уже получал дисциплинарные взыскания, работодатель имеет право расторгнуть с ним трудовой договор (п. 3 ст. 40 КЗоТ).

Прогул. Отсутствие на работе более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабочего дня считается основанием для увольнения (п. 4 ст. 40 КЗоТ).

Пребывание на работе в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических или токсических веществ (п. 7 ст. 40 КЗоТ).

Хищение имущества работодателя (п. 8 ст. 40 КЗоТ). Незаконное присвоение имущества предприятия является причиной для прекращения трудовых отношений.

Грубое нарушение трудовых обязанностей. К этой категории относятся действия, которые существенно нарушают трудовую дисциплину (п. 1 ст. 41 КЗоТ).

Изменения в организации производства и труда. В случае ликвидации, реорганизации, банкротства или сокращения штата работодатель имеет право прекратить трудовые отношения с работником (п. 1 ст. 40 КЗоТ).

Несоответствие занимаемой должности. Если работник не соответствует требованиям должности по состоянию здоровья или уровню квалификации, это может стать основанием для увольнения (п. 2 ст. 40 КЗоТ).

Отсутствие на работе более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности (кроме случаев беременности и родов) (п. 5 ст. 40 КЗоТ).

Увольнение по инициативе работника

Работник имеет право добровольно прекратить трудовые отношения, подав заявление об увольнении. Причинами такого решения могут быть:

Экономические и профессиональные мотивы - неудовлетворенность зарплатой, отсутствие карьерного роста, несоответствие условий труда.

Личные обстоятельства - переезд, семейные обстоятельства, состояние здоровья, желание сменить работу.

Конфликты на рабочем месте - недопонимание с руководством или коллективом.

Профессиональная реализация - желание сменить сферу деятельности, открыть собственный бизнес.

Увольнение по соглашению сторон

Трудовой договор может быть расторгнут по взаимному согласию, когда и работодатель, и работник принимают решение о прекращении отношений на согласованных условиях.

Каждый случай расторжения трудового договора должен быть надлежащим образом обоснован, оформлен и задокументирован. Соблюдение законодательных требований гарантирует защиту прав как работников, так и работодателей, предотвращая незаконные увольнения и обеспечивая справедливый баланс интересов обеих сторон.

Важные аспекты увольнения

Соблюдение процедур. Работодатель должен строго придерживаться норм законодательства, иначе работник может обжаловать решение в суде.

Документальное оформление. Все решения об увольнении должны быть надлежащим образом обоснованы.

Права работников. В случае незаконного увольнения работник может обратиться в суд с требованием восстановления на работе или компенсации.

Таким образом, увольнение должно происходить в соответствии с законодательными нормами, гарантирующими справедливый баланс прав работников и работодателей.