Топ-5 анализов, которые обязательно должен сдавать каждый мужчина

Регулярная диагностика - ключ к мужскому здоровью. Названы 5 обязательных анализов, которые мужчины должны сдавать даже при отсутствии жалоб, чтобы вовремя выявить риски сердечно-сосудистых, гормональных и онкологических заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Елены Доманской.
По словам эксперта, такой анализ позволит увидеть уровень:
То есть этот анализ расскажет обо всем, что происходит в крови.
Также он дает представление о работе иммунной системы. Отражает влияние стресса, питания или вредных привычек (алкоголя, курения)
Биохимический анализ крови - это важный инструмент диагностики, который позволяет обнаружить нарушения в работе внутренних органов еще до появления симптомов.
Анализ составляет печеночные и почечные пробы, липидограмму. Он даст представление о том, что происходит в организме на уровне биохимии.
"Как работает ваша печень, детокс, справляются ли почки с выведением токсичных веществ и насколько вы приблизились к атеросклерозу", - объяснила эндокринолог.
Коагулограмма позволяет оценить, насколько быстро и правильно будет свертываться кровь. Для мужчин это важно, потому что:
Тогда как D-димер помогает обнаружить продукты распада тромбов и является маркером активного тромбообразования.
Это обязательный анализ, который помогает проверить уровень тестостерона, кортизола, пролактина и эстрадиола.
Гормоны контролируют обмен веществ, влияют на аппетит, распределение жира и риск развития метаболических заболеваний.
Снижение или повышение уровня гормонов может свидетельствовать о различных заболеваниях: от гормональных дисбалансов, опухолей, до проблем с щитовидной железой или надпочечниками.
Повышение КФК часто случается при травмах мышц, воспалительных процессах или миопатиях. Мужчины, особенно те, кто занимается физической активностью или спортом, могут контролировать состояние своих мышц с помощью этого анализа.
КФК - это фермент, который содержится в сердечной мышце, скелетных мышцах и мозге. Повышенный уровень КФК может свидетельствовать о повреждении сердечной мышцы, например, при инфаркте миокарда. Поэтому этот анализ помогает диагностировать сердечные заболевания.
"Он покажет, справляются ли ваши мышцы с активностью", - сказала эксперт.
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