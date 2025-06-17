Топ-5 аналізів, які обов'язково має здавати кожен чоловік

Регулярна діагностика - ключ до чоловічого здоров’я. Названо 5 обов’язкових аналізів, які чоловіки мають здавати навіть за відсутності скарг, аби вчасно виявити ризики серцево-судинних, гормональних і онкологічних захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олени Доманської.
За словами експерта, такий аналіз дозволить побачити рівень:
Тобто цей аналіз розкаже про все, що відбувається у крові.
Також він дає уявлення про роботу імунної системи. Відображає вплив стресу, харчування або шкідливих звичок (алкоголю, куріння)
Біохімічний аналіз крові - це важливий інструмент діагностики, який дозволяє виявити порушення в роботі внутрішніх органів ще до появи симптомів.
Аналіз складає печінкові та ниркові проби, ліпідограму. Він дасть уявлення про те, що відбувається в організмі на рівні біохімії.
"Як працює ваша печінка, детокс, чи справляються нирки з виведенням токсичних речовин і наскільки ви наблизились до атеросклерозу", - пояснила ендокринолог.
Коагулограма дає змогу оцінити, наскільки швидко та правильно згортатиметься кров. Для чоловіків це важливо, бо:
Тоді як D-димер допомагає виявити продукти розпаду тромбів і є маркером активного тромбоутворення.
Це обов'язковий аналіз, який допомагає перевірити рівень тестостерону, кортизолу, пролактину та естрадіолу.
Гормони контролюють обмін речовин, впливають на апетит, розподіл жиру і ризик розвитку метаболічних захворювань.
Зниження або підвищення рівня гормонів може свідчити про різні захворювання: від гормональних дисбалансів, пухлин, до проблем з щитовидною залозою чи наднирниками.
Підвищення КФК часто трапляється при травмах м’язів, запальних процесах або міопатіях. Чоловіки, особливо ті, хто займається фізичною активністю або спортом, можуть контролювати стан своїх м’язів за допомогою цього аналізу.
КФК - це фермент, який міститься у серцевому м’язі, скелетних м’язах і мозку. Підвищений рівень КФК може свідчити про пошкодження серцевого м’яза, наприклад, при інфаркті міокарда. Тому цей аналіз допомагає діагностувати серцеві захворювання.
"Він покаже, чи справляються ваші м'язи з активністю", - сказала експерт.
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