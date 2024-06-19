В Украине обновили правила рекрутинга в ВСУ: что изменилось

В Украине изменились правила рекрутинга в армию. Теперь все граждане, которые будут заранее выбирать должность и подразделение и добровольно присоединяться к армии по мобилизации, после прохождения ВВК будут направляться в специальные батальоны резерва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП в Facebook.

С 10 июня вступили в силу очередные изменения в процессе рекрутинга. Теперь все желающие сначала будут направляться в специальные батальоны резерва. На базе этих батальонов они будут проходить общую базовую военную подготовку. Или они будут отправлены на прохождение подготовки в учебные центры в командировку.

После обучения новобранцы будут отправлены в выбранные подразделения на службу согласно рекомендательным письмам приказом главнокомандующего на перевод.

Как объясняют военные, новые правила делают невозможным "ложное" распределение при выпуске из учебных центров и другие инциденты. При попадании на подготовку в центры рекруты уже будут находиться в статусе военнослужащих.

Призыв добровольцев по мобилизации будет проходить следующим образом:

выбор должности и подразделения, отправка резюме;

приглашение на собеседование, успешное прохождение отбора;

если ваше подразделение приоритетное - сразу получение рекомендательного письма от подразделения. Если ваше подразделение неприоритетно - согласование подразделением вашего назначения в Генштабе, после чего получение рекомендательного письма от подразделения;

визит в ТЦК вместе с рекомендательным письмом, прохождение ВВК;

отправка в батальон резерва и зачисление в его состав;

после завершения учений - перевод приказом главнокомандующего в ваше подразделение в соответствии с рекомендательным письмом и зачисление в состав соответствующей воинской части.

Изменения касаются как приоритетных, так и неприоритетных подразделений ВСУ и добровольцев, присоединяющихся к армии по мобилизации. Алгоритм привлечения добровольцев в ВСУ на контрактную службу остается без изменений: кандидатов будут отправлять на прохождение учебной подготовки в учебные центры и после этого будут распределяться в подразделения согласно рекомендательным письмам.

Алгоритм присоединения к подразделениям, которые не в составе ВСУ, - как раньше индивидуален к каждому соответствующему военному формированию.

Рекруты, попавшие в учебные центры до 10 июня, закончат призыв по процедуре в соответствии с предыдущим алгоритмом.