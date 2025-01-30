В Украине растет спрос на военные вакансии: какие специальности наиболее популярны

Более 30 000 кандидатов в течение года откликнулись на военные вакансии, размещенные на платформе OLX Работа. Исследования показывают, что спрос на работу растет не только среди исключительно военных, но и в рабочих специальностях, таких как повара, водители и слесари.

РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа рассказывает, какие вакансии в оборонном секторе наиболее популярны среди украинцев.

За год на платформе появилось около 3000 объявлений о военных вакансиях, на которые в целом на них откликнулось 30 000 кандидатов. Данные исследования свидетельствуют, что популярными стали не только специальности для военнослужащих, но и рабочие профессии, такие как повара, водители и слесари.

Среди военных специальностей наибольший интерес вызвали водители, стрелки, операторы БпЛА, командиры и медики. Больше всего отзывов на вакансии в ВСУ поступило из Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областей.

Самые популярные вакансии:

подразделения ПВО - средняя зарплата 60 000 гривен,

операторы FPV-дронов - 70 000 гривен,

повара - 70 000 гривен,

инструкторы и бухгалтеры - 35-36 000 гривен.

Также со второй половины 2024 года увеличился спрос на вакансии от отдельных военных бригад. Например, одно из подразделений благодаря OLX полностью сформировало группу операторов БпЛА.