Кабмин усовершенствовал онлайн-рекрутинг в армию: что изменилось
Кабинет министров усовершенствовал порядок рекрутинга в армию в электронной форме. Теперь после поступления заявления от гражданина воинская часть должна в течение рабочего принять решение по нему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Мельничук сообщил, что Кабинет министров Украины внес изменения в порядок реализации экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме.
В частности, воинская часть после поступления заявления гражданина должна в течение рабочего дня провести собеседование с ним и принять решение о приеме на военную службу по контракту.
"Предполагается, что воинская часть, избранная лицом, в течение одного рабочего дня с момента поступления с использованием рекрутинговой платформы заявления проводит уточнение намерений лица о заключении контракта о прохождении военной службы, в частности, путем проведения собеседования, и принимает решение о приеме лица на военную службу за контрактом", - сообщил он.
О принятом решении, по словам представителя Кабмина, воинская часть должна уведомить лицо с использованием рекрутинговой платформы в день его принятия.
В случае решения о принятии человека на военную службу по контракту с таким лицом по его желанию заключается контракт о прохождении гражданами Украины военной службы.
В случае решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту лицу сообщается причина такого отказа.
Напомним, что с прошлого года в Украине созданы центры рекрутинга украинской армии. Это пилотный проект Министерства обороны Украины, призванный построить прозрачную и эффективную модель привлечения граждан на военную службу.
В центрах рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, а также сопровождают кандидата на пути к назначению на должность в военном подразделении.
Более того, в прошлом месяце Министерство цифровой трансформации запустило онлайн рекрутинг в подразделения операторов беспилотников в приложении "Дія".
Участниками проекта могут стать граждане Украины от 18 до 55 лет.
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