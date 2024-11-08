Кабмин усовершенствовал онлайн-рекрутинг в армию: что изменилось

Кабинет министров усовершенствовал порядок рекрутинга в армию в электронной форме. Теперь после поступления заявления от гражданина воинская часть должна в течение рабочего принять решение по нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Мельничук сообщил, что Кабинет министров Украины внес изменения в порядок реализации экспериментального проекта по рекрутингу граждан Украины в электронной форме.

В частности, воинская часть после поступления заявления гражданина должна в течение рабочего дня провести собеседование с ним и принять решение о приеме на военную службу по контракту.

"Предполагается, что воинская часть, избранная лицом, в течение одного рабочего дня с момента поступления с использованием рекрутинговой платформы заявления проводит уточнение намерений лица о заключении контракта о прохождении военной службы, в частности, путем проведения собеседования, и принимает решение о приеме лица на военную службу за контрактом", - сообщил он.

О принятом решении, по словам представителя Кабмина, воинская часть должна уведомить лицо с использованием рекрутинговой платформы в день его принятия.

В случае решения о принятии человека на военную службу по контракту с таким лицом по его желанию заключается контракт о прохождении гражданами Украины военной службы.

В случае решения об отказе в принятии лица на военную службу по контракту лицу сообщается причина такого отказа.